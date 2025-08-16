Pravila je HAOS, IZDALA je svakoga: Poršelina otkrila da je PUKLO između Makija frizera i Maje Marinković, evo šta je po sredi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je bivšu učesnicu "Elite 8", Slađu Lazić, poznatiju kao Slađa Blinda Poršelina, a koja je ovom prilikom progovorila o Maji Marinković i njenom krahu prijateljstva, kako kaže, sa Makijem frizerom.

- Da li je tačno da si kod plastičnog hirurga prošle godine, kada si otišla da se konsultuješ, dala sliku Maje Marinković i da si rekla da želiš tako da izgledaš - pitao je Nikola.

- Ne, ne. Kada sam ušla u "zadrugu 6", kada sam se prvi put pojavila, meni su ljudi nametnuli da ja podsećam na Maju Marinković jer imamo istog frizera i sličnu energiju. Ja nikada nisam želela da budem Maja Marinković - rekla je Poršelina.

- Priča se da je puklo između Makija frizera i Maje - pitao je Nikola.

- Pa da, puklo je, naravno da krive mene! Ja sam već 10 godina kod Makija frizera, on se bavi mojom frizurom. Ja znam da je Maja loš prijatelj, ona koristi svoje prijatelje, drugare...Njeni su prijatelji šminkeri, frizeri, doktorke, jedina osoba koja samo koristi ljude da bi sve to radila gratis. Ako se oni slučajno pobune malo nešto, ona njima utera kontru i ode kod druga. Ja sam bila šokirana kada je ona najboljeg prijatelja zamenila i otišla kod drugog frizera, ja to nikada ne bih uradila - rekla je Poršelina.

- Znači ti hoćeš da kažeš da je ona sve vreme koristila Makija za frizuru - pitao je voditelj.

- Da. Ja sam bila prisutna kada je ona pravila haos, kao: "Večeras mi je emisija, zašto mi se on ne javlja?", ako je tvoj prijatelj, čekaj, ako je moj prijatelj ne mora da me ubaci preko reda i ima svoje mušterije, ne mora mene preko reda da ubacuje, mogu da iskuliram. Ona je bila ta koja je dolazila, stavljala novu kosu, skratila je i nikada nije bila zadovoljna. Konkretan razlog ne znam, volela bih da se Maki oglasi i kaže istinu, nezahvalno je da pričam u njegovo ime. Maja je osoba koja je izdala svaku svoju prijateljicu - rekla je Slađa.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić