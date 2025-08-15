To zna Maja koja je to radila PREDA MNOM: Poršelina RASKRINKAVA za sve pare! Optužila Marinkovićevu da je koristila narkotike, pa priznala: Uvek je išla iz rupe u rupu, pa završavala u... (VIDEO)

Au, Poršelina ne štedi!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je Slađu Poršelinu, bivšu učesnicu rijalitija "Elita 8", koja je ovim povodom otkrila da li je ikada koristila nedozvoljene supstance, pa je otkrila da je to Maja Marinković radila pred njom.

- Da li si ikada koristila nedozvoljene supstance - pitao je voditelj.

- To nikada, to znaju i moje rijaliti drugarice s kojima sam se ja družila, a koje su to radile u mom prisustvu, nikada nisam probala...Jedna je bila već ovde u tvom podkastu, a druga je bila u Budvi - rekla je Poršelina.

- Znači Maja i Aneli?! Aneli je bila ovde - pitao je voditelj.

- Pa da, ona je izjavljivala valjda, pa se i pričalo, a Maja...Pa sada, da li je preda mnom ili negde drugde...I tamo se pričalo o tome, to su njeni bivši momci pričali, ja neću da utičem na to ni da odajem Maju Marinković. Ona je u dubini duše jako nesrećna devojka. Sve te njene operacije koje su jako dobro urađene, ne može unutrašnjost da ispegla i operiše. Ne mislim da joj je duša pokvarena, mislim da se ona pokvarila sama od sebe i svoje nesreće, od samog starta, od svog detinjstva. Devojka koja može svojoj najboljoj drugarici da čuva dete i ide na detetov rođendan i da spava sa njenim mužem i onda kažu: "Ona je dobar čovek", ko je dobar čovek?! Posle samo mesec dana uživanja sa njenim mužem, on se vrati svojoj ženi. Maja je uvek išla iz greške u grešku, iz rupe u rupu, iz propasti u propast i na kraju završavala u svoja četiri zida sa širokom majicom u nekom njenom delirijumu, zvala me je i pričala razne stvari, ali ja kao njena bivša drugarica neću to odati nikada - rekla je Poršelina.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić