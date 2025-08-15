AKTUELNO

PORŠELINA OTVARA ONLIFENS! Starleta se odlučila na totalnu promenu, ovo su detalji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je Slađu Poršelinu, koja je ovom prilikom otvorila pandorinu kutiju svog privatnog života, govoreći o svojim najdublje skrivenim tajnama i emocijama.

Između ostalog, Poršelina je otkrila da je rešila da otvori nalog na poznatom sajtu Onlifensu, što je iznenadilo, kako voditelja, tako i publiku, a šta će Slađa tamo objavljivati i kako će zarađivati od istog, ostaje nam da ispratimo.

Podsetimo, mnoge poznate ličnosti rešile su da izađu iz zone komfora, te su se tako oprobale i u ovim vodama, te tako nisu krile ni basnoslovne cifre koje zarađuju na ovoj platformi.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

