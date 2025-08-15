LUNA STAVILA VEĆE SILIKONE? Skinula se u kupaći, pa pokrenula lavinu komentara: Svi pričaju o njenim GRUDIMA (FOTO)

Luna je korigovala i usne i nos, o čemu se takođe pričalo

Pobednica rijalitija "Zadruga 1" Luna Đogani podelila je na društvenim mrežama dve fotografije o kojima se i te kako priča.

Lunu na prvoj fotki vidimo u provokativnom kupaćem kostimu, a odmah je pokrenula sijaset komentara.

"Jesi to stavila veće silikone?", "au, Luna, ludilo", "bomba", neke su od poruka koje je Luna dobila.

Na drugoj slici je vidimo u uskoj majici, koja je naglasila njene atribute.

Fotkala se u ogledalu, a go stomak je bio u prvom planu.

Luna, podsetimo, otvoreno govori o estetskim korekcijama, poput povećanja grudi, o čemu se naširoko govorilo i pisalo.

- Želja mi je bila da uvećam grudi, to sam uradila i nisam se pokajala. To nije bila moja potreba, ali sam se na taj korak odlučila jer sam verovala da ću bolje da izgledam. Devojkama bih preporučila da operišu grudi samo ako su 100 odsto sigurne u to i ako će to da utiče da im se popravi samopouzdanje - navodila je ona ranije.

Autor: M. V.