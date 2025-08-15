PINK.RS PAPARACO! Uhvatili smo Anđelu i Gastoza kada su se najmanje nadali, evo šta je naša kamera usnimila (FOTO+VIDEO)

Iako misle da ih niko ne gleda, bivši rijaliti učesnici često bivaju usnimljeni i uhvaćeni baš tada kada se najmanje nadaju, jer naša paparaco kamera nikada ne miruje.

Nenad Marinković Gastoz, pobednik "Elite 8", nakon završetka ove sezone i krune koju je poneo na svojoj glavi, rešio je da se posveti svom privatnom životu, te je tako, poradio na odnosu sa Anđelom Đuričić, s kojom je iz Elite izašao rame uz rame, ali ne u vezi, već kao, kako oni kažu drugari.

Iako je pao poljubac na jednoj žurki na splavu, a koji su usnimili gosti istog, njih dvoje i dalje demantuju navode da su u vezi, već da su u odličnim odnosima, da super funkcionišu, a takođe, Anđela se uselila u njegov stan u Zemunu. Naime, nedavno su oboje govorili, kako za naš portal, pa tako i emisijama "Narod pita" o impresijama iz Crne Gore koje posebno on nosi, s obzirom na to da je upoznao njenu majku.

Sada, paparaco našeg portala uspeo je da usnimi Gastoza i Anđelu u jednom prestoničkom tržnom centru. Naime, kako se njih dvoje odvajaju, danas su rešili da uzmu "slobodan dan", pa su se prepustili šopingovanju.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta:

Autor: N. Panić, Nikola Žugić