SANJA STANKOVIĆ DOŽIVELA SAOBRAĆAJKU! Otkriveni detalji jezive nesreće, poznato u kakvom je stanju

Zadrugarka otkrila detalje saobraćajne nesreće!

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Sanja Stanković, doživela je danas saobraćajnu nesreću.

Na svom Instagram storiju podelila je fotografije potpuno uništenog automobila i opisala da taj datum smatra svojim "drugim rođendanom".

- Sam Bog me je spasao da ostanem živa i sa minimalnim povredama -napisala je Sanja, citirajući i stih iz Biblije (Jeremija 33:3), naglašavajući da veruje kako ju je viša sila sačuvala.



Na fotografijama se vidi teško oštećen automobil, a Sanja je dodala da joj je iskustvo još jednom pokazalo važnost vere i zahvalnosti.

Na sreću, ona je iz nesreće izašla sa lakšim povredama i danas se priseća tog dana kao prekretnice u svom životu.

Autor: M. V.