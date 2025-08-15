SANJA STANKOVIĆ DOŽIVELA SAOBRAĆAJKU! Otkriveni detalji jezive nesreće, poznato u kakvom je stanju

Zadrugarka otkrila detalje saobraćajne nesreće!
Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Sanja Stanković, doživela je danas saobraćajnu nesreću.
Na svom Instagram storiju podelila je fotografije potpuno uništenog automobila i opisala da taj datum smatra svojim "drugim rođendanom".
- Sam Bog me je spasao da ostanem živa i sa minimalnim povredama -napisala je Sanja, citirajući i stih iz Biblije (Jeremija 33:3), naglašavajući da veruje kako ju je viša sila sačuvala.
Na fotografijama se vidi teško oštećen automobil, a Sanja je dodala da joj je iskustvo još jednom pokazalo važnost vere i zahvalnosti.
Na sreću, ona je iz nesreće izašla sa lakšim povredama i danas se priseća tog dana kao prekretnice u svom životu.
Autor: M. V.