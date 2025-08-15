AKTUELNO

Domaći

SANJA STANKOVIĆ DOŽIVELA SAOBRAĆAJKU! Otkriveni detalji jezive nesreće, poznato u kakvom je stanju

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Zadrugarka otkrila detalje saobraćajne nesreće!

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Sanja Stanković, doživela je danas saobraćajnu nesreću.

Na svom Instagram storiju podelila je fotografije potpuno uništenog automobila i opisala da taj datum smatra svojim "drugim rođendanom".

Foto: Instagram.com/mrs_s.happy

- Sam Bog me je spasao da ostanem živa i sa minimalnim povredama -napisala je Sanja, citirajući i stih iz Biblije (Jeremija 33:3), naglašavajući da veruje kako ju je viša sila sačuvala.

Foto: Pink.rs

Na fotografijama se vidi teško oštećen automobil, a Sanja je dodala da joj je iskustvo još jednom pokazalo važnost vere i zahvalnosti.

Na sreću, ona je iz nesreće izašla sa lakšim povredama i danas se priseća tog dana kao prekretnice u svom životu.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita Pink TV

#Elita najnovije vesti

#Elita učesnici

#elita narod pita

#elita vesti

#elita zadruga

POVEZANE VESTI

Hronika

DETALJI JEZIVE NESREĆE U SURČINU: Otac povređenog DEČAKA (2) van sebe, evo u kakvom stanju je mališan

Domaći

'BAŠ JE LOŠE, NE MOŽE DA PROGOVORI OD BOLA!' Ivana Šašić otkrila u kakvom je stanju Cipka, nakon smrti supruga! ''Bila sam u njihovoj kući...''

Region

Detalji jezive nesreće kod Čelebića: Kamiondžija pokušao sve da izbegne sudar u kom je poginulo dvoje dece

Fudbal

UŽAS NA EVROPSKOM PREVENSTVU: Reprezentacija Velsa doživela saobraćajku - trening otkazan

Hronika

DETALJI JEZIVE NESREĆE NA AUTO-PUTU: Evo u kakvom su stanju povređeni

Domaći

SANJA STANKOVIĆ HITNO PRIMLJENA U BOLNICU! Drama na moru, voditeljka ne može da se pomeri... Evo u kakvom je stanju (FOTO)