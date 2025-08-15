ASMIN UHODI STANIJU?! Priča se da joj šalje momke na adresu, a sada se oglasio i on: Za nju koristim KRIPTO telefon, imam...

Odnos Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića je ovih dana na klimavim nogama. Naime, Asmin je napravio ljubomornu scenu, zbog čega ga je Stanija momentalno blokirala.

Asmin Durdžić je sada progovorio o odnosu sa Stanijom i rekao šta uvek radi kada ga njegova draga blokira.

- Za Staniju koristim kripto telefon gde ne postoji šansa da me blokira, a i kad me blokira, pošaljem taksi na njenu adresu i vozač pokuca i pita: "Kako si?" Tako da, mene je nemoguće blokirati - rekao je on.

Dobrojevićeva se juče požalila da ju je neko uznemiravao sa nepoznatog broja, pa je Asmin otkrio da li ju je on to slučajno zvao toliko puta nakon što ga je blokirala.

- Nisam ja, ali je vozač zove, taksista. Imam i dečka kog šaljem redovno na njen trening joge, pa je on zvao da pita kako je, pošto nije imao odgovor za mene i ja mu rekao: "Snađi se!" Ovo nije uhođenje, već samo briga za nju, da je sve cakum-pakum - rekao je Asmin, pa dodao:

- Stanija ne radi ništa loše, osim što baš mnogo radi i posvećuje se treningu. Ovo sve je za slučaj da joj ne bi šta zatrebalo, pa da mora sama da nosi kese iz kupovine, zato joj je uvek neko tu blizu.

Durdžić je potom u šali rekao:

- Često je nerviram, da. Svaki put kad je u PMS-u blokira me, po tome i znam kad je u PMS-u, kad ne. Od trećeg do dvanaestog mi je najgore, nekad se osećam kao tampon - rekao je Durdžić kroz osmeh.

Iako je po zakonu zabranjeno pratiti i uznemiravati ljude, Staniji to očigledno ne smeta, jer uprkos svemu ostaje sa Asminom i njihova ljubav opstaje pored svih iskušenja.

Autor: pink.rs