VODITELJKA PODIŽE TEMPERATURU! Ivana Šopić mami uzdahe na Ibici, podelila golišave fotke sa plaže (FOTO)

Voditeljka je podelila fotografije iz šetnje ulicama, te trenutke na plaži

Voditeljka "Elite" Ivana Šopić podelila je na društvenim mrežama da se nalazi u Španiji.

Ivana uživa na Ibici, a na ovom ostrvu joj je, po svemu sudeći, baš sve po meri.

Pokazala je izdanje za šetnju ulicama, ali i ko joj pravi društvo na plažama.

Slikala se sa drugaricom u kupaćim kostimima i evidentno je da se odlično provode.

Ivana je pokazala i pogled iz sobe i mnoštvo drugih detalja.

Inače, Ivana je ranije objavljivala i snimke sa letovanja, kao i provode na jahti, a obilazila je najlepše plaže sa prijateljima.

Komplimenti na račun njenog izgleda su se nizali, a nema sumnje da su se naporni treninzi isplatili, pa joj je linija po svemu sudeći nikad bolja.

"Prezgodna", "vau kakvo telo".... su samo neki od komentara.

Voditeljka je inače, za medije ranije otkrila da je sredila bradu, odnosno da je stanjila estetskim zahvatom, koji joj se i te kako isplatio.

Autor: M. V.