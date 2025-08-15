AKTUELNO

Domaći

VODITELJKA PODIŽE TEMPERATURU! Ivana Šopić mami uzdahe na Ibici, podelila golišave fotke sa plaže (FOTO)

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com/sopicka_ ||

Voditeljka je podelila fotografije iz šetnje ulicama, te trenutke na plaži

Voditeljka "Elite" Ivana Šopić podelila je na društvenim mrežama da se nalazi u Španiji.

Foto: Instagram.com

Ivana uživa na Ibici, a na ovom ostrvu joj je, po svemu sudeći, baš sve po meri.

Pokazala je izdanje za šetnju ulicama, ali i ko joj pravi društvo na plažama.

Slikala se sa drugaricom u kupaćim kostimima i evidentno je da se odlično provode.

Ivana je pokazala i pogled iz sobe i mnoštvo drugih detalja.

Inače, Ivana je ranije objavljivala i snimke sa letovanja, kao i provode na jahti, a obilazila je najlepše plaže sa prijateljima.

Komplimenti na račun njenog izgleda su se nizali, a nema sumnje da su se naporni treninzi isplatili, pa joj je linija po svemu sudeći nikad bolja.

"Prezgodna", "vau kakvo telo".... su samo neki od komentara.

Foto: Instagram.com

Voditeljka je inače, za medije ranije otkrila da je sredila bradu, odnosno da je stanjila estetskim zahvatom, koji joj se i te kako isplatio.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita Pink TV

#Elita najnovije vesti

#Elita učesnici

#elita narod pita

#elita vesti

#elita zadruga

POVEZANE VESTI

Domaći

JOVANA JEREMIĆ U ŠTIKLAMA I MINIĆU NA KARTINGU! Voditeljka otkrila nepoznati detalj iz života: Vraćamo se na početak (FOTO)

Domaći

Porodična idila na moru: Ana Korać podelila slike sa letovanja, njena savršena figura ostaviće vas bez daha! (FOTO)

Domaći

Danica Crnogorčević sa porodicom na Kosovu: Poslala moćnu poruku! (FOTO)

Domaći

IVANA ŠOPIĆ UŽIVA ZA SVE PARE: Pokazala telo od milion dolara, pa se provozala jahtom: Evo gde se baškari voditeljka Elite (FOTO)

Domaći

Marija Egelja proslavlja godišnjicu braka na obali mora: Podelila fotografije uz emotivnu poruku i izazvala lavinu pozitivnih komentara (FOTO)

Domaći

Tuga u domu Suzane Mančić! Voditeljka se oglasila, SLOMLJENA ZBOG GUBITKA!