Aleksandra Nikolić puni baterije pred Elitu 9: Zategnuta kao praćka uživa na letovanju (FOTO)

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Ovako uživa na moru!

Pobednica "Zadruge", Aleksandra Nikolić, nedavno je potpisala ugovor za novu sezonu "Elite 9", a osim toga i njena najveća suparnica starleta Maja Marinković takođe je potpisala ugovor i od septembra će se naći zajedno u Šimanovcima u Beloj kući.

Foto: Instagram.com/alex_mima_official

Kako je svima dobro poznato, Aleksandru Nikolić je partner nedavno verio i ona često na svojim mrežama pokazuje koliko im je lepo u ljubavi, a ona je sada na svom profilu na Instagramu podelila sliku sa mora, koja je raspametila sve njene fanove.

Aleksandra je pokazala zategnuto telo, duge noge i struk kao peščani sat.

Foto: Instagram.com/alex_mima_official

Na sebi je nosila jednostavan crni bikini, naočare za sunce, a osmeh nije skidala sa lica.

Naučila sam da ne doživaljam te negativne vibracija. Prošli put je bila jaka konkurencija, a i sada imama podršku, ne sumnjam u sebe.

Foto: Instagram.com

- Jako se osećam mirno, staloženo i srećno, ja sam uvek zaljubljena, evo već skoro godina. Pariz sam sada doživela na totalno drugi način. Kad negde kreneš, moraš da kreneš 3 sata ranije, fenomenalno je ovde, nema šta nema. Jako je važno voleti sebe i imati mir, onda te i drugi ljudi vole. Sazrela sam u trenutku kada sam dobila ćerkicu. Srećna, sam voljena i zadovoljna.

- Ćerkica je sve počela da kapira. Ona će za mene uvek da bude mala, koliko god da bude velika - rekla je Aleksandra.

Autor: M. V.

