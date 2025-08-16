Njena porodica je morala da rasproda svo imanje u Leskovcu... Ivan Marinković osporio Jeleninu kupovinu stana u Beogradu, ona ga jednom rečenicom demolirala! (VIDEO)

Haos polako kreće!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasuijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić.

- Ivane, koja ti je od njih dve ostala u lepšem sećanju? - pitao je voditelj.

- Nekako mi je ova žena konačno razozila srce jer se skućila. Prijavljena je i dalje ne mojoj adresi i nosi moje prezime. Pošto je kupila nekretninu mogla bi da se prijavi na drugu adresu, pa onda sve tužbe koje ima, samo da mi ne stižu. Jelenina porodica je zbog cele ove situacije morala da proda svo imanje koja ima u Leskovcu. Njena rođenda sestra koja živi u Americi joj je kupila stan, nije ona ništa - rekao je Ivan.

- Ovo mi zvući kao neka baba sa Instagrama - rekla je Jelena.

- Koliko ti vredi gajba? - pitao je Ivan.

- Onoliko koliko nećeš nikad videti - rekla je Jelena.

- Danas sam video kako žena drži neki intervju i celo vreme priča o meni. Priča o mojim zubima, priča o mom stanu i kako je kupila stan. Lepo se živi od sestre - rekao je Ivan.

- Čuo sam da si komšinica Marku Đedoviću? - pitao je Darko.

- Da. Uskoro ćemo piti kafu zajedno - rekla je Jelena.

- Mogla si nov telefon da kupiš, to ti je onaj što sam ti ja kupio - rekao je Ivan.

- Bar nisam od Marije Kuluć pozajmio pet hiljada dinara. Kako preživljavaš u Beogradu sa pet hiljadana? - ubacila se Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: A.Anđić