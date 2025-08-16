Ivan gori od ljubomore: Jeleni stigao prelep buket belih ruža, pa obelodanila sve o misterioznom fudbaleru! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića.

- Imamo poklon za Jelenu - rekao je Darko.

- Hvala, poslala je moja podrška...Piše: ''Za Jelenu'' - rekla je ona.

- Da li imaš dečka? - upitao je Darko.

- Nemam, ljudi su me povezivali s jednim fudbalerom, ali nije istina. Slučajno se desilo da nas povezuju, on je drug mog poznanika. Ja imam simpatiju, ali ne i dečka - rekla je Jelena.

- Sad ja kao trebam da ćutim i da budem Bogougodan, a ova mučenica mora da nađe nekog fudbalera - rekao je Ivan.

- Stvarno dečko jako loše izgleda, moram da priznam - rekla je ironično Jelena.

- Ti bi volela da se neko zainteresuje za tebe - rekao je Ivan.

- On je ljubomoran, ne može da živi bez mene. Teško nama - rekla je Jelena.

- Ona kao ima fudbalera, to je navodno ekskluziva. Zvučim ljubomorno, ali ti ćuti mučenice. Ko će tebe u 38. godini? Žene se javljaju i kažu da su lude za mnom, a gde igra tvoj fudbaler? - upitao je Ivan.

- Bože sačuvaj, kakav beskućnik - rekla je Jelena.

- Ona treba da nađe pravog momka i nekoga koga će stvarno da voli - dobacio je Ivan.

Autor: N.Panić