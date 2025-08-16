Ne može da me uvredi osoba koju su prozvali TRICA: Jelena razvezala jezik o Milici Veličković, pa otkrila istinu o njoj i Rajačiću! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić.

- Dobro veče, ovde gledateljjka iz Vojvodine. Aleksandra, drago mi je što si se spaasila. Ne može nikome niko zbaraniti da bude majka., Jelena, lepa si. Za tebe ia vremena. Ivane, da li si od nekoga dobio instrukciju da vređao ove mlade žene? Kakav si muškkarac? Da li je to dolika muškarca? - pitala je gledateljka.

- Ja ne dobijam instrukcije. Ako mislite na onu kretenušu Enu kojoj ću tek da je*em mamu... Gde Vam je mama gospođo? - pitao je Ivan.

- Ponašaš se jako nekulturno - rekla je gledateljka.

- Zato je i sam - ubacila se Ivana.

- Ispade da su svi krivi samo ti ispravan. Od njegovog lupetanja u emisijama mi nije dobro. Moj favorit je bila Ena - rekla je gledateljka.

- Jelena, šta se dešava sa tobom i Rajačićem? - pirtao je Darko.

- Je*ao je kad je hteo - ubacio se Ivan.

- Nakon nekog vremena smo se čuli, u okej smo odnosima - rekla je Ivana.

- Jurila me da se venča sa mnom i ona kaže da je neko izdao. Ćuti mučenice - rekao je Ivan.

- Milica je pokušala da me kontaktira, zapratila me na Instagramu. Boli me uvo za tu budalu, nek rešava te probleme koje ima. Ona se bavi sa mnom, a smuvala se sa momkom koji mi je bio dečko, Kad je shvatila da neće biti žrtva jer se završava rijaliti ona da je počela mene da spominje. Uroš je rekao u lajvu da je dolazila kod njega kući pijana sa splava u Pančevo. Rekao je da ima dokaze za sve, ali neće da izbacuje. - rekla je Jelena, pa dodala:

- Moje reakcije bi trebale da budu mnogo gore prema njoj jer sam bila uz nju kad se tukla i grebala sa Terzom. Ove sezone sam najstrašnije osudila njenu istuaciju i nije mi žao jer sam imala osećaj za trudnicu. Odjednom se sve izbrisalo o njoj. Osoba koju su prozvali trica mene ne može da uvredi - rekla je Jelena.

Autor: A.Anđić