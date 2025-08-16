AKTUELNO

Totalni pad Sofije Janićijević! Aleksandra odlučila da progovori, pa iznela kompletnu istinu o njenom radu u Tetovu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Pink.rs ||

Neće više da ćuti!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić. 

- Aleks, povezivalo je tebe i Sofiju Tetovo, do kojih saznanja si došla? - šitao je Drako.

- Nusam joj zabravil akd mi je opsovala dete. Ljudi svaša pričaki, ali konkretno. Bila je u Tetovu i toliko ću reći. Čula sam da ću da povtrdim da nikad nije radila. Bile smo u korektnim odnosima i bila je. Ne može sve biti laž i nemožemo sve da negiramo - rekla je Aleks, nakon čega je usledilo uključenje gledalaca:

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro jutro, zovem se Vera. Drago mi je što mogu da pozdravim Aleksandru. Ivane, koliko si godina u rijalitiju a nisi kupio nijedan stan? - pitala je gledateljka.

- Zato i umire zbog mog stana - ubacila se Jelena.

- Mene je Bog spasio što nemam treće dete - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: A.Anđić

