Totalni pad Sofije Janićijević! Aleksandra odlučila da progovori, pa iznela kompletnu istinu o njenom radu u Tetovu! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić i Aleksandru Nikolić.
- Aleks, povezivalo je tebe i Sofiju Tetovo, do kojih saznanja si došla? - šitao je Drako.
- Nusam joj zabravil akd mi je opsovala dete. Ljudi svaša pričaki, ali konkretno. Bila je u Tetovu i toliko ću reći. Čula sam da ću da povtrdim da nikad nije radila. Bile smo u korektnim odnosima i bila je. Ne može sve biti laž i nemožemo sve da negiramo - rekla je Aleks, nakon čega je usledilo uključenje gledalaca:
- Dobro jutro, zovem se Vera. Drago mi je što mogu da pozdravim Aleksandru. Ivane, koliko si godina u rijalitiju a nisi kupio nijedan stan? - pitala je gledateljka.
- Zato i umire zbog mog stana - ubacila se Jelena.
- Mene je Bog spasio što nemam treće dete - rekao je Ivan.
Autor: A.Anđić