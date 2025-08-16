AKTUELNO

Domaći

OVO SU SVI ČEKALI! U Narod pita stižu Gastoz, Anđela i Ena: Vreme je da otkriju istinu o svom odnosu i da odgovore na sva VAŠA PITANJA

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Veliko superfinale najgledanijeg rijalitija "Elita 8" održano je nedavno na TV Pink i oborilo je sve rekorde gledanosti. Učesnici su privukli veliku pažnju javnosti tokom boravka u Beloj kuću, a samo su najbolji digurali do superfinala.

Kako se život aktuelnih učesnika koji su punih deset meseci intrigirali javnost svojim boravkom u "Eliti" nastavio i nakon superfinala. Redovno ćete imati priliku da na TV Pink gledate emisiju "Narod pita".

Foto: Pink.rs

Večeras od 22h na TV Pink startuje novo izdanje emisije "Narod pita", a voditeljka Ana Radulović će ugostiti ljubavni par Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, a sa njima će u studiju biti i Ena Čolić.

Foto: pink.rs

Nema sumnje da će atmosfera u studiju večeras biti prilično napeta s obzirom na to da su među njima i u Eliti i nakon nje pale teške reči, a sukobi se po svemu sudeći ne smiriju.

Foto: Pink.rs

Odgovore na sva pitanja večeras potrežite direktno iz njihovih usta. Uključenjima u emisiju putem telefonskih poziva tazgovarajte sa vašim omiljenim rijaliti igračima.

Foto: Pink.rs

VEČERAS NA TV PINK - NE PROPUSTITE EMISIJU O KOJOJ ĆE BALKAN BRUJATI!

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita Pink TV

#Elita najnovije vesti

#Elita učesnici

#elita narod pita

#elita vesti

#elita zadruga

POVEZANE VESTI

Domaći

OVO SE ČEKALO! Kačavenda i Gastoz večeras OČI U OČI u Narod pita: Vreme je da jedno drugom kažu sve u lice i da odgovore na sva VAŠA PITANJA

Domaći

O OVOJ EMISIJI ĆE SVI PRIČATI: U Narod pita stižu Aleksandra, Milovan, Ivan i Milosava! Vreme je da sve izađe na čistac

Domaći

OVO SE NE PROPUŠTA! Večeras u NAROD PITA stižu Mimas, Gruja i Peja, vreme je da progovore o svemu

Domaći

Večeras će goreti Balkan! U Narod pita stižu Ena Čolić i Jovan Pejić Peja, nakon Elite spremni da iznesu stvari na čistac o njihovom odnosu

Domaći

LJUTE SUPARNICE OČI U OČI: Večeras u NAROD PITA stižu Sofija i Anđela, vreme je da jedna drugoj kažu sve u lice i da se suoče sa VAŠIM SUDOM

Domaći

OVO SE NE PROPUŠTA! Večeras u NAROD PITA stižu Gastoz, Mića i Uroš Stanić: Zbog njih će goreti studio