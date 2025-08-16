OVO SU SVI ČEKALI! U Narod pita stižu Gastoz, Anđela i Ena: Vreme je da otkriju istinu o svom odnosu i da odgovore na sva VAŠA PITANJA

Veliko superfinale najgledanijeg rijalitija "Elita 8" održano je nedavno na TV Pink i oborilo je sve rekorde gledanosti. Učesnici su privukli veliku pažnju javnosti tokom boravka u Beloj kuću, a samo su najbolji digurali do superfinala.

Kako se život aktuelnih učesnika koji su punih deset meseci intrigirali javnost svojim boravkom u "Eliti" nastavio i nakon superfinala. Redovno ćete imati priliku da na TV Pink gledate emisiju "Narod pita".

Večeras od 22h na TV Pink startuje novo izdanje emisije "Narod pita", a voditeljka Ana Radulović će ugostiti ljubavni par Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, a sa njima će u studiju biti i Ena Čolić.

Nema sumnje da će atmosfera u studiju večeras biti prilično napeta s obzirom na to da su među njima i u Eliti i nakon nje pale teške reči, a sukobi se po svemu sudeći ne smiriju.

Odgovore na sva pitanja večeras potrežite direktno iz njihovih usta. Uključenjima u emisiju putem telefonskih poziva tazgovarajte sa vašim omiljenim rijaliti igračima.

VEČERAS NA TV PINK - NE PROPUSTITE EMISIJU O KOJOJ ĆE BALKAN BRUJATI!

Autor: M. V.