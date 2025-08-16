MUŠKARCIMA PADAJU VILICE! Sestra Miljane Kulić pozira u minijaturnom bikiniju, a na njoj se svaki mišić ocrtava (FOTO)

Ana mami uzdahe na plaži!

Miljana Kulić ima dve mlađe sestra - Tijanu i Anu koje su sušta suprotnost od rijaliti učesnice i nikada se ne eksponiraju u javnosti, a njihova majka Marija često je isticala kako sa njima nikada nije imala problema.

Ana Kulić radi kao fitnes instruktorka, a na društvenim mrežama je aktivna i redovno deli fotografije na kojima je njeno telo u prvom planu.

Sada je na pomenutoj društvenoj mreži objavila slike u kupaćem kostimu zbog kojih su muškarcima pale vilice.

Naime, Ana je pozirala u bikiniju koji je savršeno istakao sve njene atribute, a svaki mišić na njenom telu se ocrtavao.

Ana je svojevremeno na Instagramu objavila i da je osvojila dve zlatne medalje na državnom prvenstvu u dizanju tegova.

Kako je Marija Kulić ispričala svojevremeno ponosna je na ćerku Anu koja planira da studije psihologije nastavi u Americi.

- Ana ide sigurno u Ameriku da studira. Trenutno drži individualne treninge. Zarađuje svakog drugog dana po 200 evra. Ima uspešne i stalne klijente i odlično zarađuje - rekla je Marija Kulić jednom prilikom, kada je istakla i to da je njena ćerka odličan đak.

- Moja lepa, pametna, poslušna ćerka završila je srednju školu sa prosekom 5,0. Tri maturska položena sa peticama, vozački ispit, oborila tri državna rekorda u "powerliftingu" (dizanju tegova). Spremna je za studije u Americi - ispričala je ona pred kamerama rijalitija.

