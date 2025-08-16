AKTUELNO

UŽIVAJU ZA SVE PARE! Isplivale fotke Anđele i Gastoza iz provoda: GRLE SE, LJUBE I UŽIVAJU U LUKSUZU (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Njih dvoje su se lepo provodili na proslavi rođendana organizovanoj kraj bazen, a Gastoz je iskoristio priliku da snima sve vreme Anđelu

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz i njegova devojka Anđela Đuričić, koja je bila drugoplasirana, na odvajaju se otkako je završila Elita.

Foto: Instagram.com

Par svakodnevno pokazuje kako uživa u životu punim plućima i krckaju zarađen novac - 150.000 evra (prva nagrada 100.000, dok je druga iznosila 50.000 evra), a sada su objavili fotke kako su sinoć bili na nekoj rođendanskoj proslavi.

Njih dvoje su se lepo provodili na proslavi rođendana organizovanoj kraj bazen, a Gastoz je iskoristio priliku da snima sve vreme Anđelu i goste koji su đuskali i zabavljali se do sitnih sati. Anđela nije skidala osmeh sa lica i čini se d aje uživala u svakoj minuti, dok je njen dragi uživao u pogledu na nju.

Foto: Instagram.com

Ona je podelila par Instagram storija sa lica mesta, na kojima smo videli pirotehniku i prelep bazen na žurki.

Autor: M. V.

