ONOLIKO KOLIKO VREDI: Asmin se javno oglasio nakon sukoba sa Jelenom Ilić i priložio dokaz o uplati na njeno ime! Evo o kom iznosu je reč

Brutalna provokacija!

Nokon sukoba između Jelene Ilić i Asmina Durdžića koji se dogodio sinoć tokom emisijije, Asmin se danas javno oglasio na svim Instagram profilu. On je podelio dokaz o uplati jednog evra na ime Jelene Ilić uz komentar da je to onoliko koliko ona vredi - 115 dinara.

- Pošaljite molim vas Ilić Jeleni, uplatio sam joj tužbu, onoliko koliko je vredna u dinarima 115 dinara! Može da ide na Western i podigne -napisao je Asmin, a ispod priložio dokaz o uplati.

Iako je reč o očiglednoj šali, objava je izazvala brojne reakcije i komentare. Jedni ovo vide kao šalu, a drugi kao ozbiljnu provokaciju na Jelenin račun posebno nakon rasprave koja je obeležila prošlu noć.

Podsetimo, sinoć je u emisiji "Narod pita" voditelj Darko Tanasijević ugostio Aleksandru Nikolić, Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića. Voditelj Darko otkrio je da je pošta pristigla, te je pročitao poruku Asmina Durdžića.

- Evo Asmin nam šalje poštu i kaže: ''Ta kanturina od Jelene ilić ako me bude dalje komentarisala izgubiće i taj stan koji je danas unajmila i ponovo će da živi na ulici kao do juće, i da se j*be za jedan doručak! Smećarka'' - poručuje Asmin, pa dodaje:

- Ta nakaza u studiju, ne može ni proći pored mene, a ne da išta zna o meni. Govori o mojim autima i renta caru? Samo nju rentaju i bez Ivana je niko i ništa, a moja auta su na lizing, kao i kod svih privatnika na Zapadu. Kako nešto objasniti nepismenoj metli, koju je Ivan doveo u Beograd i učinio poznatom - pročitao je Darko pristiglu poštu koju je poslao Asmin.

Jelena odgovorila Asminu na prozivke:

- On je sebe nazvao Alibaba jer mu je to zanimljivo, a neko ga je kao predmet podsmeha tako prozvao. Zamislite on koji tvrdi da su njegovi drugovi sa mnom nešto imali. Spodobo Božija, čula sam da uhodiš i Aneli posle toliko godina, a za sve bljuvotine koje si pričao o meni ćeš morati da platiš. Ti si tužen nesrećniče i ne znam zašto si se bavio sa mnom. Tužen si za bljuvotine koje si izgovorio o meni, a nikada me nisi video. Hoću da ti uzmem i to malo para koje nemaš, a ti si maneken za goveđi gulaš koji je uz Staniju uspeo da smrša - rekla je Jelena.

Autor: M. V.