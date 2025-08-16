ANA KORAĆ POKAZALA MUŽA! Starleta otkrila novi detalj o svom bračnom životu (FOTO)

Duže vreme uživaju u ljubavi!

Ana Korać se već duže vreme ne oglašava na društvenim mrežama i ne pojavljuje se u medijima. Iako smo donedavno imali priliku da gledamo njene objave sa proslava i egzotičnih destinacija, sada sve manje eksponira svoju privatnost.

Ana se danas oglasila na svom Instagram profilu i nakon duže vremena otkrila identitet njenog supruga. Objavila je emotivnu fotografiju na kojoj se jasno vidi da joj bračni život daleko od kamera prija, a njen suprug je ponovo dospeo u centar medijske pažnje.

- Četiri godine zajedno, volim te -napisala je Ana i opet sakrila pertnerovo lice.

Ana već četiri godine uživa u porodičnom životu sa suprugom, ali i sinom Lavom. Ko je muž popularne starlete ostala je velika misterija. Iako ga vešto krije od očiju javnosti, mnogi ga znaju kao vrlo bogatog i uspešnog čoveka, te se Ana u nekoliko navrata hvalila vrlo skupim pokonima, čak i automobilom od 100.000 evra.

Autor: M. V.