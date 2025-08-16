AKTUELNO

Domaći

ANA KORAĆ POKAZALA MUŽA! Starleta otkrila novi detalj o svom bračnom životu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Duže vreme uživaju u ljubavi!

Ana Korać se već duže vreme ne oglašava na društvenim mrežama i ne pojavljuje se u medijima. Iako smo donedavno imali priliku da gledamo njene objave sa proslava i egzotičnih destinacija, sada sve manje eksponira svoju privatnost.

Foto: Instagram.com

Ana se danas oglasila na svom Instagram profilu i nakon duže vremena otkrila identitet njenog supruga. Objavila je emotivnu fotografiju na kojoj se jasno vidi da joj bračni život daleko od kamera prija, a njen suprug je ponovo dospeo u centar medijske pažnje.

- Četiri godine zajedno, volim te -napisala je Ana i opet sakrila pertnerovo lice.

Foto: Instagram.com

Ana već četiri godine uživa u porodičnom životu sa suprugom, ali i sinom Lavom. Ko je muž popularne starlete ostala je velika misterija. Iako ga vešto krije od očiju javnosti, mnogi ga znaju kao vrlo bogatog i uspešnog čoveka, te se Ana u nekoliko navrata hvalila vrlo skupim pokonima, čak i automobilom od 100.000 evra.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita Pink TV

#Elita najnovije vesti

#Elita učesnici

#elita narod pita

#elita vesti

#elita zadruga

POVEZANE VESTI

Domaći

Podelio trenutak s pratiocima: Branko Babić se ne odvaja od svoje trudne supruge! Jedan detalj svima zapao za oko!

Domaći

ROMANTIČNO JUTRO GASTOZA I ANĐELE: Dočekali novi dan zagrljeni u krevetu sa svojim ljubimcima (VIDEO)

Domaći

OVO JE 34 GODINE MLAĐA ŽENA ŽELJKA BEBEKA! Nakon dva propala braka, pevač se skrasio kraj Ružice, a svi su pričali o NJIHOVIM FOTKAMA nakon INTIMNOG O

Domaći

ANA I RALE SE PROVODILI DO RANE ZORE! Pink.rs na licu mesta: Pevačica ukrstila glas sa Vesnom Zmijanac, Nikolićeva i njen dečko udarili brigu na vesel

Domaći

Bila je napeta situacija: Miona otkrila sve detalje razgovora s porodicom, Aleksić smatra da mu je bivša žena BLAM (VIDEO)

Domaći

DUGO GA JE ČUVALA OD OČIJU JAVNOSTI! Ana Korać objavila fotku s mužem - sela mu u krilo, pa razvukla osmeh (FOTO)