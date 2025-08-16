AKTUELNO

NAJVAŽNIJA ULOGA U MOM ŽIVOTU: Aleks Nikolić prvi put progovorila o roditeljstvu! Priznala da mezimici ništa ne ograničava, oko jedne stvari ima POTEŠKOĆE

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Aleks iskreno o ulozi majke!

Bivša rijaliti učesnica, ali i učesnica "Elite 9", Aleksandra Nikolić otvoreno je govorila o roditeljstvu i izazovima koje majčinstvo donosi. Istakla je da se njne život potpuno promenio kada je na svet došla mala Leona.

Foto: Instagram.com

- Trudim se da budem što bolji roditelj, mislim da je to najvažnije uloga u mom životu. Ona je nasmejano i razigrano dete i to je ono što mi je najvažnije. Nisam onaj tip majki koji ograničava bilo šta detetu. Meni je najvažnije da ona lepo jede i da je zdrava. Neka radi šta god, samo da je srećna -napisala je Aleks na Instagram storiju gde su joj fanovi postavljali pitanja.

Foto: Instagram.com

- Iskreno, što je starija, sve je teže naći nešto što joj se sviđa. Mora lepo da ručka i ja ne ne puštam dok ne pojede svoj obrok. U principu, pravim joj supice, grašak, voli piletinu, hleb, jaja, a jede i ćevape i palentu. Voli da jede voće, ali nije neki ljubitelj povrća, osim krompira i šargarepe. Najslađe mi pojede hleb, mini pice i čokolino -istakla je Aleksandra.

Kako je svima dobro poznato, Aleksandru Nikolić je partner nedavno verio i ona često na svojim mrežama pokazuje koliko im je lepo u ljubavi, a ona je sada na svom profilu na Instagramu podelila sliku sa mora, koja je raspametila sve njene fanove.

Ulazi u Elitu 9﻿﻿﻿

Podsetimo, prva učesnica Elite 9 sa kojom je Željko Mitrović potpisao ugovor je pobednica Zadruge 6 - Aleksandra Nikolić. Sa njom će se u Beloj kući naći i njena ljuta rivalka Maja Marinković.

- Čast mi je i zadovoljstvo što ću biti učesnik Elite 9, jako se radujem, srećna sam, biću ono što jesam, gledaoci me znaju, publika me zna i obećavam zanimljiv program- rekla je Aleksandra prilikom potpisivanja ugovora.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić/E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs/Jelena Simonović/Instagram.com/zeljkomitrovic

Autor: M. V.

