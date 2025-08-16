AKTUELNO

OTKRILA TAJNU VITKE FIGURE! Aleks Nikolić šokirala pratioce svojom kilažom, pa progovorila o svojoj ihrani!

Aleksandra je odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila da je visoka 176 cm i da trenutno ima oko 62 do 63 kilograma

Aleksandra Nikolić, koja je nedavno potpisala ugovor za ulazak u novu sezonu rijaliti šoua "Elita", na društvenim mrežama je otkrila koliko je visoka i koliko kilograma ima.  

Aleksandra je odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila da je visoka 1,76 metara i da trenutno ima oko 62 do 63 kilograma. Dodala je da bi volela da skine još dva do tri kilograma, ali naglašava da ide polako i bez pritiska.

Na pitanje kako uspeva da održi izgled, Aleksandra je sa osmehom poručila da jede sve, ali da se dosta kreće i da upravo briga o malom detetu zahteva mnogo energije i pokreta.

– Dosta se krećem, imam malo dete koje je neumorno i prosto mislim da se tu trošim. Dok očistim stan, napravim ručak, završim obaveze – trošim se dosta. Gledam i da šetam što više - napisala je Aleksandra uz emotikone smeha.

Potpisala ugovor 

Podsetimo, Aleksandra će u predstojećoj sezoni da bude prirodana kao što je do sada bila, ali je svesna da će mnogi krenuti na nju. 

- Što se tiče Elite, uopšte ne gledam ko ulazi. Niti me interesuje. Niti se ja nešto pripremam, niti nešto prikupljam informacije o ljudima, niti mi to treba. Baš me to ne zanima, šta me briga ko ulazi - rekla je Aleks u uključenju na svom Tiktoku.

