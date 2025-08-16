SANDRA SE ZALJUBILA U MOG OCA! Šok intervju Luke Vujovića: Progovorio o Baji, upoznavanju sa taštom Groficom i urnisao Kačavendu!

Luka Vujović, bivši učesnik "Elite 8", u žiži je interesovanja javnosti nakon superfinala rijalitija, a sada je o svim aktuelnim zbivanjima progovorio za Pink.rs

On je 11. avgusta zaprosio svoju emotivnu partnerku Aneli Ahmić, i to na rođendanskoj proslavi koju je za nju organizovao, a čestitke su dobili i od članova njene porodice. Sa Anelinom rođenom sestrom Sitom je u odličnom odnosu, međutim sada je u Sarajevu upoznao i Anelinu majku Jasminu, poznatu i po nadimku Grofica, koja ga je, kako kaže, odlično prihvatila.

- Grofica me je prihvatila kao da sam joj rođeno dete, iskren da budem. Više mi je dala pažnje nego Aneli. Šetali smo svi zajedno Baščaršijom, videli smo se preko dana i sa Sitom i njenom decom, proveli vreme zajedno, pričali... Po stavovima o budućnosti i razmišljanjima, Grofica je, čak da ne poverujete, više na mojoj, nego Anelinoj strani - priča Luka za Pink.rs i dodaje:

- Rekla mi je šta mi zamera, kroz smeh smo pričali. Rekla mi je da je bila ubeđena da se ja igram sa Aneli, a da je bila sigurna da se Aneli zaljubila, jer je dobro poznaje. Kaže:"Dok si radio šta si radio s onom drugom, ja sam te tad mrzela, nervirala se, a kada je tebe Aneli vređala molila sam se da te ne vređa više jer znam da u tim momentima nije bila u pravu". Mislila je da je Aneli meni samo priča za rijaliti, da neću biti sa njom kada izađem iz rijalitija, ali sam je demantovao. Rekla mi je da je za mene, za nas. Baš je pažljiva prema meni. Kaže nam da uživamo, da se čuvamo, da se ne opterećujemo šta drugi pričaju o nama, Aneli govori kako sam ja dobar...

Na pitanje da li se plaši da ga je Anelina majka zavračala, budući da su takve glasine tokom trajanja "Elite" pokrenuli njihovi bivši cimeri, rekao je:

- Voleo bih da mi je bacila nešto, ali nešto pozitivno (smeh). To su gluposti, ona je neko ko se stalno šali, ko je tako šaljiv... Toliko se na svoj račun zeza. Kaže mi:"Luka, jesi li video koliki su lavovi oko tebe", šali se, zeza se. Kaže:"Sad sam izvračala da se volite", na svoj račun se šali - objasnio je Luka.

Sandra je zaljubljena u mog oca

Sa ocem Nikolom Vujovićem Bajom i dalje nema kontakt.

- Sa Bajom sam se čuo samo ono nakon uključenja, oko Asmina smo tada popričali i to je to. Nakon veridbe mi se nije javio - priča Luka.

- Rekao je da ne prepoznaje svog sina... Ja sam sa svima ostalima na liniji, viđamo se redovno, tako isto i Aneli... Moj brat, sestra, majka... Niko ne vidi poentu u tome što Bajo radi. Koja mu je svrha? Hajde što se on ne čuje sa mnom, ali da se čuje tamo sa nekim osobama? Ne vidim poentu priče. Nije mi jasno. Ja to ne podržavam.

Poznato je da je Lukin otac u svakodnevnom kontaktu sa Lukinom bivšom devojkom iz rijalitija Sandrom Obradović, na koju je, za poklone, trošio desetine hiljada evra tokom trajanja rijalitija. Međutim, njihov kontakt nastavio se i posle rijalitija - Bajo joj je poklonio skupoceni maserati i unajmio obezbeđenje koje se ne odvaja od nje, dok sa Lukom, zbog njegovog izbora partnerke, nema nikakav kontakt.

Luka je šokiran zbog svega što čuje o Sandri i njegovom ocu.

- Možda ličim na oca, pa se zaljubila u njega (smeh). To je sve što ću reći. Previše uživamo Aneli i ja da bih komentarisao njih dvoje - rekao je on.

Osvrnuo se i na negativne komentare koje je na račun njegove veridbe sa Aneli u emisiji "Narod pita" izgovorila Milena Kačavenda.

- Šta da pričam o ženi koja nema svoj sopstveni život, koja u tim godinama nema ništa? Može mene da komentariše, pošto ona poznaje milijardu ljudi i sve... Neka konačno kaže konačno šta to ima protiv mene, pošto stalno nas komentariše, zapravo mene i vodi računa da li zavisim od oca ili ne zavisim. Demantovao sam da zavisim od njega, otvaram radnju u Beogradu, a idemo i do salona da se malo osunčamo, ulepšamo... Kao što su pričali laži, pogotovo Kačavenda, uvek je demantujemo našim odgovorima. Nora nije upoznala nijednog muškarca sem mene, ja sam prvi muškarac kog je upoznala. Žena se bavi našim životima, umesto svojim - zaključio je Vujović za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević