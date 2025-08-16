AKTUELNO

NIKAD NISAM RADILA U TETOVU! Sofija se oglasila nakon javnih optužbi Aleks Nikolić: Mene život na takve puteve nije naveo!

Mesecima se u domaćoj javnosti, naročito na društvenim mrežama, spekuliše o vezama bivše učesnice "Elite" Sofije Janićijević sa makedonskim Tetovom. Ona uporno demantuje navode da je ikada radila u tom gradu, iako je pre nekoliko meseci sama priznala u kom klubu je i šta tačno radila, a potom samu sebe demantovala.

Za razliku od Sofije, njena cimerka iz "Elite" Aleksandra Aleks Nikolić otvoreno je govorila o svom radu u Tetovu, a prošle noći je u emisiji "Narod pita" otkrila da je čula brojne stvari o Sofiji i dobila potvrdu sa više strana da Janićijevićeva jeste radila u Tetovu isti posao kao i ona, te da joj nikada neće zaboraviti to što joj je psovala šestogodišnju ćerkicu.

Tim povodom se sada oglasila Sofija za Pink.rs.

- Nisam pratila emisiju, a moj odgovor je vrlo jasan - nikada nisam radila ni u Tetovu ni u drugom nekom gradu u Makedoniji. Sarađivala sam farbikom Alba mobije četiri godine aktivno, ali po nekim kafanama i slično nikada nisam radila - počela je priču Sofija.

- Jedini rad van države je bio u Švajcarskoj 2017. godine, tri meseca i to je sve. Nakon toga sam otvorila svoju firmu i radila četiri godine, ako Bog da radiću od septembra svoj biznis ponovo.

- Meni je žao zbog uvrede koju sam izrekla Aleksandri Nikolić jer je ona zaista kvalitetan čovek, što u onom prostoru zbog njene impulsivnosti nije moglo da se vidi, ali eto, to je sve što mogu da kažem. Svako od učesnika, kao i Aleksandra, je došao do nekih saznanja o meni, ali niko nije imao dokaz za ni za jednu priču, niti mogu da poseduju bilo kakav dokaz jer, prosto, nije me život naveo na takve puteve - zaključila je Sofija.

