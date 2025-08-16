ZASENILI SU GA GROFICINI LAVOVI NA KAPIJI! Sandra žestoko prozvala Luku nakon optužbi da je zaljubljena u njegovog oca: Njegov IQ je...

Sandra Obradović u svakodnevnom je kontaktu sa Nikolom Vujovićem Bajom, ocem svog bivšeg dečka Luke Vujovića, kojem je, u najmanju ruku, čudna priroda njihovog odnosa.

Bajo sa Lukom nema nikakav kontakt, dok za Sandru unajmljuje privatno obezbeđenje, a na poklon joj je dao i skupoceni maserati, što je mlađi Vujović prokomentarisao za Pink.rs:

- Hajde što se on ne čuje sa mnom, ali da se čuje tamo sa nekim osobama? Ne vidim poentu priče. Nije mi jasno. Ja to ne podržavam - rekao je Luka i dodao:

- Možda ličim na oca, pa se zaljubila u njega (smeh). To je sve što ću reći. Previše uživamo Aneli i ja da bih komentarisao njih dvoje - rekao je on.

Tim povodom kontaktirali smo Sandru, koja mu nije ostala dužna:

- Komentare izrečene od strane osobe čiji je IQ ravan IQ-u hipopotamusa ne bih komentarisala. Možda je zasenjen lavovima na kapiji ili mu je pak bicikl koji se nalazi kao čardak ni na nebu ni zemlju sleteo na glavu i izazvao blaži potres mozga i u potpunosti pomutio razum - poručila je Sandra za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević