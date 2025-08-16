AKTUELNO

Domaći

ZASENILI SU GA GROFICINI LAVOVI NA KAPIJI! Sandra žestoko prozvala Luku nakon optužbi da je zaljubljena u njegovog oca: Njegov IQ je...

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sandra Obradović u svakodnevnom je kontaktu sa Nikolom Vujovićem Bajom, ocem svog bivšeg dečka Luke Vujovića, kojem je, u najmanju ruku, čudna priroda njihovog odnosa.

Bajo sa Lukom nema nikakav kontakt, dok za Sandru unajmljuje privatno obezbeđenje, a na poklon joj je dao i skupoceni maserati, što je mlađi Vujović prokomentarisao za Pink.rs:

Foto: Pink.rs, privatna arhiva

- Hajde što se on ne čuje sa mnom, ali da se čuje tamo sa nekim osobama? Ne vidim poentu priče. Nije mi jasno. Ja to ne podržavam - rekao je Luka i dodao:

pročitajte još

NIKAD NISAM RADILA U TETOVU! Sofija se oglasila nakon javnih optužbi Aleks Nikolić: Mene život na takve puteve nije naveo!

- Možda ličim na oca, pa se zaljubila u njega (smeh). To je sve što ću reći. Previše uživamo Aneli i ja da bih komentarisao njih dvoje - rekao je on.

Tim povodom kontaktirali smo Sandru, koja mu nije ostala dužna:

Foto: Pink.rs

- Komentare izrečene od strane osobe čiji je IQ ravan IQ-u hipopotamusa ne bih komentarisala. Možda je zasenjen lavovima na kapiji ili mu je pak bicikl koji se nalazi kao čardak ni na nebu ni zemlju sleteo na glavu i izazvao blaži potres mozga i u potpunosti pomutio razum - poručila je Sandra za Pink.rs.

pročitajte još

SANDRA SE ZALJUBILA U MOG OCA! Šok intervju Luke Vujovića: Progovorio o Baji, upoznavanju sa taštom Groficom i urnisao Kačavendu!

Autor: D. Tanasijević

#Nikola Vujović Bajo

#Sandra Obradović

#luka vujović

POVEZANE VESTI

Domaći

Lukin otac bacio oko na Sandru, sinovljevu devojku?! Anelina majka Grofica žestoko prozvala Vujovića zbog skupih poklona: Velečasni Nikola, ljudi prič

Domaći

NJEGOV SUD SE ČEKAO! Lukin otac prvi put o vezi sina sa Aneli, neće ni da čuje da je upozna, a Sandru kuje u zvezde: Evo kakav je plan skovao (VIDEO)

Domaći

RAT NESUĐENIH PRIJA! Grofica žestoko potkačila Lukinu majku Biljanu: Kad si lagala, tad ili sad?! GORI SVE!

Showbiz

'STAN IM JE U VLAGI, KAD SAM OTVORILA NJEGOV FRIŽIDER...' Nakon što je Ivan izneo da je razlog NARUŠENIH njegovih odnosa sa Gocom i Lenom Miljana, Mar

Domaći

HAOS! Aneli i Sandra u klinču zbog Luke Vujovića: Radio mi je svašta iza leđa s DOTIČNOM!

Zadruga

Nije spremna za ljubav: Sandra je udata ali samo na papiru, tvrdi da se u rijalitiju neće zaljubiti! (VIDEO)