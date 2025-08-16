NA SEDMOM NEBU! Anita u akciji sa Gastozovim drugom: Sve puca od strasti, intimni trenuci preplavili mreže (FOTO)

Konačno srećna u ljubavi!

Ljubavni život pobednice ''Elite 7'' Anite Stanojlović posebno irigira javnost nakon njenog raskida sa Anđelom Rankovićem, s kojim je uplovila u vezu tokom boravka u Beloj kući.

Njihov raskid bio je veoma ispraćen, posebno jer su se rastali u veoma lošim odnosima.

Međutim, onda kada se najmanje nadala, upoznala je najboljeg prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza, Boškića, koji je osvojio njeno srce i uspeo da zaceli sve ''rane''.

O tome koliko uživaju u zajedničkim momentima pokazuju i slike, koje je ona objavila na svom instagram profilu, gde se jasno može videti da ne skida osmeh dok je pored njega.

Autor: S.Z.