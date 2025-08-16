GROFICA MU RADI ZLO, BACA MAĐIJE! Lukin otac odgovorio na optužbe o njemu i Sandri, pa udario na Ahmiće: Zbog vas je pod NEVIDLJIVIM SILAMA, vratiće vam se DUPLO!

Nikola Vujović Bajo šokiran je izjavom svog sina Luke Vujovića, sa kojim je obustavio svaki kontakt, da je u njega zaljubljena Sandra Obradović, kojoj je poklonio skupoceni maserati.

U intervjuu za Pink.rs ističe da smatra da je Luka zamađijan od strane Ahmića, porodice njegove verenice Aneli, kod kojih je boravio u Sarajevu.

- Ovo što je moj sin Luka dao intervju, dao je tamo iz baze u Sarajevu, pa se razmišljam kakve čorbe jede, šta mu kuvaju da bi ovako nešto izjavio ili se našalio. Mislim da su mu dobro skuvali, da dobro deluju na njega. Čekam neke momente da se umešam u tu celu priču. Mislio sam da sačekam još, ali izgleda da će to morati sve ranije da se odvije jer ovo što on izjavljuje, kako se ponaša... To ne može čovek normalan da radi, može samo pod nekim silama nevidljivim koje utiču na njega - rekao je Lukin otac Bajo, a potom objasnio prirodu svog odnosa sa Sandrom Obradović.

- Prvo, Sandra Obradović, koju ja još nisam upoznao, je osoba za koju sam bio samo zbog Luke, jer je on rekao da mu se sviđa, on je krenuo sa njom. Ja sam ostao dosledan toj priči jer je rekao da je devojka na mestu, kao što i jeste, kao što se pokazalo tokom rijalitija, ali i posle njega. Sandru sam mogao da gledam samo na dva načina - kao na snajku, člana porodice, ili kao svoju ćerku. Ono što ja mislim o svojoj ćerki, ženi, sestri, bilo kojoj ženi, mislim i o njoj, da bude jednom jasno svima. Ništa drugo! Šta mislim o rođenoj sestri, rođenoj ćerki, to mogu da mislim i o Sandri, ništa ni manje ni više. Luka to odlično zna, zna kakav sam. E sad... Šta se dešava sa njim, ne znam, ali sam siguran da se dešava nešto.

Opet je insinuirao da se Jasmina Ahmić Grofica, njegova nepriznata prija, bavi vradžbinama i drugim magijskim ritualima.

- To što Grofica zna da radi, a čuo sam neke stvari... Pa, i nad popom ima pop, videćemo! Možda i mi nađemo neke mađije, lavove i vodene životinje pa da i mi bacamo sa druge strane. Imamo dobre štekove, možemo tamo prići da nas ne vide, pa ćemo pokušati nešto da to odvratimo, to zlo i to što se radi. Čekam neke informacije, pa ćemo videti, reći ću sve opširno, od početka do kraja. Vidim, majka ga zdušno podržava - verovatno je i ona popila tu neku čuvenu vodicu ili je pojela kolačić koji se sprema tamo gde se sprema. Deluje mi da se hrane iz iste kuhinje, a hrane se tim zlim jezicima, tim ljudima s lošim ponašanjem. Molio bih Ahmiće koji tamo to kuvaju i to sve rade, da malo smanje to, jer treba da znaju da se to vraća loše istom merom. Dakle, što jače kuvaju, još jače će im se vraćati - u svom stilu kaže Bajo.

Prema njegovoj priči, Luka laže kada kaže da je sa ostatkom porodice i familije u odličnom odnosu.

- Ne vidim razlog da mu se ne jave ni brat i sestra. Što mu se ne jave, to je njegov izbor? Oni to gledaju drugačije, njihov brat, njihov izbor... Ja sam otac i mislim da je ušao u problem. Već imam informacije, samo čekam neke potvrde. Sutra idem u Španiju, na jedan sastanak povodom toga, a kada se vratim sve ću da stavim na sto, pa ćemo da vidimo onda ko je u pravu, a ko nije - rekao je on i dodao:

- Svaki put kada se oglašavam ili dajem neke komentare, moja supruga sedi pored mene, sa svim živim je upoznata. Nikada se nije oglasila i za tim nema potrebe, a da nisam ispravan, ona bi se oglasila ili ogradila od mene. Mislim da je dovoljno to što ona mudro ćuti - zaključio je stariji Vujović za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević