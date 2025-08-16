SLUŠAJ TI, SEOSKI GILIPTERU... Kačavenda zarežala na Luku Vujovića: Ne hvataj se sa mnom u strujno kolo da ne bi... Bolje prodaj viljuške i tanjire od fanova!

Luka Vujović žestoko je prozvao bivšu cimerku iz "Elite" Milenu Kačavendu u intervjuu za naš portal, a onda je usledila žestoka povratna!

Naime, Luki nije bilo jasno zbog čega je Milena opterećena njim i njegovom vezom sa Aneli Ahmić, te ima potrebu da ih konstantno negativno komentariše u javnosti.

- Šta da pričam o ženi koja nema svoj sopstveni život, koja u tim godinama nema ništa? Može mene da komentariše, pošto ona poznaje milijardu ljudi i sve... Neka konačno kaže konačno šta to ima protiv mene, pošto stalno nas komentariše, zapravo mene i vodi računa da li zavisim od oca ili ne zavisim. Demantovao sam da zavisim od njega, otvaram radnju u Beogradu, a idemo i do salona da se malo osunčamo, ulepšamo... Kao što su pričali laži, pogotovo Kačavenda, uvek je demantujemo našim odgovorima. Nora nije upoznala nijednog muškarca sem mene, ja sam prvi muškarac kog je upoznala. Žena se bavi našim životima, umesto svojim - rekao je Luka, a ubrzo se oglasila i Milena Kačavenda:

- Protiv njega, za početak, imam prašak za buve - u svom stilu počela je ona.

- Ako dečko misli da ja nemam svoj život i da on ima neki preči, pametniji... Za početak, nek izađe iz iznajmljene gajbe. Nadam se da je dobio dozvolu za vatromet koji je "prskao" oko iznajmljene gajbe u zgradi! Što se tiče Sisoja Pušikarića, da li je sačuvao igračkicu iz Happy Meal-a nakon veridbe ili rođendana? Sa takvim seoskim gilipterima se bavim jer mi je to isključivo radna obaveza, a ne interesna sfera, ali mi je drago što otvara radnju u Beogradu. Nadam se da to neće biti "Tele šop", da prodaje od fanova viljuške, kašike i tanjire, u usta ga žvalava j*bem - rekla je Kačavenda.

Tu se nije zaustavila.

- Toplo bih mu preporučila da se ne hvata u strujno kolo sa mnom, pošto je struja četvorofazna, da ne bi opet morao da menja zube. Između ostalog, najveći utisak mi je ostavila boja njegovih zuba, A 0, boja keramičke WC šolje u jefinim hotelima, to mi je ludilo. - Taj lažni kriminalac, osim što valja kašike i viljuške i pali vatromete ispred McDonalds-a, je l' je posetio groblja ovih što je pobio dok smo bili u rijalitiju? - upitala se ona i dodala:

- Ako lavica zamota još dva kruga lanca iznad lavove glave i podigne ono biciklo iznad krova malo više, verujem da će živeti srećno do kraja života!

Autor: D. T.