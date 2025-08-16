MUNJEZ UPOZNAO MALU BARBARU! Miličina i Terzina ćerka u naručju Dujkovića, evo koju joj je pesmu posvetio (FOTO)

Borislav Terzić Terza uspostavio je posle "Elite" korektan odnos sa bivšom verenicom Milicom Veličković, koju je prevario u rijalitiju, i ne krije sreću zbog toga što mu je, uprkos brojnim pređašnjim svađama, dozvolila da viđa ćerku.

Terza se nedavno u emisiji "Narod pita" pohvalio da je mala Barbara bila u njegovom porodičnom domu u Kaluđerici, te da su članovi njegove porodice emotivno to podneli, a sada je njegovu naslednicu upoznao i njegov najbolji prijatelj iz "Elite" Danijel Dujković Munjez.

Dujković je pozirao sa Miličinom i Terzinom ćerkom koju je držao u naručju, a svi komentarišu to što joj je posvetio pesmu "Barbarizam", koju je i sama majka devojčice često objavljivala putem društvenih mreža.

Podsetimo, Terza je pred kamerama Pinka ispričao kako je proteklo upoznavanje s ćerkicom.

- Došao sam ispred Miličine zdrade, video sam Barbaru, bili smo tri, četiri sata. Presvlačili smo Barbaru u parkiću. Onda sam otišao na Zlatibor, ta priča se mnogo digla, ali dobro. Imao sam i neke svoje prihvatne probleme, ali dobro - rekao je on i dodao:

- Toliko je mila beba, pozitivna i srećna. Nema ništa lepše od toga nego kad dete oseti svog roditelja. Držao sam je u rukama i u tom trenutku sam morao da izađem iz kafića, jer sam krenuo da plačem dok mi je bila u narućju. Dete je bilo kod mene dva dana, nijednom nije zaplakla. Milica i ja se sada čujemo kao prijatelji, nema tu nekih drugih emocija, zaista. Kad bude krštenje male Barbare, 8. januara, moji su rekli da treba Milica da bude na proslavi koju ćemo napraviti, jer je ona majka mog deteta i pored toga što je vređala moju porodicu. S jedne strane imala je pravo da kaže šta je htela, ali sa druge nije morala baš sve ono da kaže. Ja lično mislim da će uspeti stvari da se slegnu, što se tiče tenzije. Moram da pohvalim Milicu, mnogo je dobra majka, zaista. Ne dozvoljava Barbari da drži telefon, vidi se da je požrtvovana i draga - kazao je Terza.

Autor: D. T.