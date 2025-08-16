DRTINO, REŠI SVOJU PROSTATU! Anelina majka uzvratila Lukinom ocu: Mafijašu, baviš se gatanjem...

Jasmina Ahmić Grofica, majka učesnice "Elite" Aneli Ahmić, odgovorila je na javne prozivke Nikole Vujovića Baje koji ju je optužio da je zamađijala i zavračala njegovog sina Luku Vujovića, Anelinog verenika.

Velika prašina digla se kada su Luka i Aneli zajedno otišli u Sarajevo, gde je Vujović konačno upoznao majku svoje verenice, koja ga je oberučke prihvatila. Bajo, Lukin otac, negodovao je zbog toga, jer ne podržava sinovljevu vezu s Ahmićevom, zbog čega nemaju nikakav kontakt, a sada je na njegove prozivke odgovorila Grofica.

- Čovek je prolupao! On je u životu imao posla sa mađijama... Veliki mafijaš se sad bavi gatanjem, magijom i tračevima po rijalitiju. Ja sam svestrani umetnik, nikakvo zlo u mom životu ne postoji, ali ja volim da rešetam zle ljude! Bolje bi mu bilo da reši svoju prostatu! Ta drtina nek izgugla o meni da vidi ko sam ja - poručila je Anelina majka Jasmina za Pink.rs.

Osvrnula se i na upoznavanje sa zetom Lukom.

- Luka je drugi čovek. Velikodušan je, patim ga jednim okom (smeh). Dobar je lik, drugi čovek, a ne onaj fićfirić. Vrlo je pažljiv, ništa mu nije teško, ali opet sam oprezna, moram. Dobar je za sada - poručila je Anelina majka.

Autor: D. Tanasijević