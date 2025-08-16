KOJI JE DEMON U TEBI, PA IDEŠ PROTIV SINA?! Luka Vujović žestoko odgovorio ocu Baji, pa urnisao Kačavendu i Sandru: Eto vam ga, možda i vas neko zaprosi!

Luka Vujović, bivši učesnik "Elite", odgovorio je na današnje žestoke prozivke svog oca Nikole Vujovića Baje, bivše devojke Sandre Obradović, ali i Milene Kačavende.

I dalje mu je nejasno zbog čega je otac prekinuo komunikaciju s njim.

- Pažljivo sam pročitao Bajinu, Kačavendinu i Sandrinu izjavu, pa čak i Groficinu. Prvo bih o svome ocu koga volim, poptujem i cenim - ko je njega zamađijao, pa nije video svoju decu i unuke toliko dugo? Kakve su to sile nad njim kad je sada u Beogradu, a nije se javio svojim najmilijima? Koji demon je u njemu, pa ide protiv svog sina, jer ja nisam za njega ništa rekao, već za osobu koja me vređa i meša mi se u odnos? Kad nađe odgovor na ovo nek se bavi Groficinim lavovima. Imao bih jos pitanja koja me muče, ali na njih ne želim odgovor jer mi svojim postupcima uvek da po jedan odgovor na pitanje koje ni nisam postavio - kaže Luka za Pink.rs

- Što se Kačavende tiče, mogu samo da joj kažem da sam ja zauzet dečko i neće joj se ispuniti san, kao što nije ni Sandri. Ali, kao što sam rekao u šali malopre, evo još jedne šale koja že zvučati ozbiljno - eto im Baja. Možda i one nekad dožive prosidbu i vatromet. Ima Baja dobrostojeće prijatelje.

Lepe reči imao je za Anelinu majku.

- Grofici bih se samo zahvalio na gostoprimstvu i pozvao bih je kod mene i njene ćerke u goste. Još uvek sam racionalan i čuvam svoj mir. Spokojan sam i uživam u ljubavi, imam svoje ciljeve u budućnosti gde nema mesta da njih komentarišem, a ni da se sa njima bavim, a radi te ljubavi i uspevam da ostanem uzdržan i ne uzvratim rečnikom koji sve ove osobe zaslužuju. A dokle će tako biti, ne znam. Aneli me dosta koči da sve njih ne nazovem pravim imenima. Ipak imaju sreću, ja slušam svoju buduću ženu - rekao je Luka i dodao:

- U prilog bih se obratio da sam kupio svoju prvu nekretninu, jeste da je poljski wc, ali je na moje ime, dva kvadrata ima, kvadrat sam platio 750 dinara... Naravno, uz pomoć podrške. Tu ću moći na miru da vršim nuždu posle ovakvih izjava, osim izjave mog oca - zaključio je Vujović.

Autor: D. Tanasijević