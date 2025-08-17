Odlučila da uzme život u svoje ruke! Anđela progovorila o novom BIZNISU koji pokreće sa Gastozom, ovo su svi detalji! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Anđela, gde je kofer? - pitala je voditeljka.

- Nisam vratila. Kofer je u Crnoj Gori na sigurnom i ne vraćam ga. To je bila benigna i glupa situacija. Nisam neko ko priča šta je meni neko uzeo i vratio. To ne postoji - rekla je Anđela.

- Stvarno je us*ao Anđelu, ali to je pavijan, Lepi Mića - rekao je Gastoz, nakon čega je usledilo uključenje gledalaca:

- Dobro veče, ovde Vesna iz Beograda. Anđela, prelepa si kao i uvek. Mnogo te podržavamo, sve više i više. Nema odakle nas nema, to je opšti haos. Sada si bila najbolja verzija sebe. Prelepa si i dostojanstvena kao i uvek. Kakve planove imaš? Čime ćeš da se baviš? - rekla je gledateljka.

- Imam neke planove, ali ne želim preterano da pričam o tome. Nenad i ja imamo zajedničke planove. Sve što imam čuvam samo za sebe. Videćete sve u budućnosti. Možda me budete češće gledali na društvenim mrežama - rekla je Anđela.

- Sve što je bilo je prošlo. Uvek se pitaj ko da ti zamera i šta. Gledaj sebe i svoju porodicu, a tu je hvala Bogu i Nenad - rekla je gledateljka.

- Je l' se Vi pitate da li sam ja srećan pored Anđele? - ubacio se Gastoz.

- Vidi se da jesi. Možeš da se foliraš, ali sad izgledaš kako treba. Ena, čuvaj sina i budi smirenija zbog sebe same - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: A.Anđić