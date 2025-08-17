KAKAV PREOKRET: Gastoz i Ena zakopali ratne sekire i pomirili se, Anđela guta knedle dok gleda šok scene! (VIDEO)

Ovakvom se preokretu niko nije nadao!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Ena, kako ti je bilo u apartmanu sa Pejom i je l' ti se sviđa đakuzi? - upitala je Ana.

- Ljudi predpostavljaju da je Pejina patika, ali nije. To na slici je bio čistač bazena - rekla je Ena.

- Ja ne mogu - smejao se Gastoz.

- Čistači uglavnom dolaze pre gostiju, pa ne znam kako je to moguće - našalila se Ana, pa dodala:

- Gastoze, je l' joj ti ne veruješ u ovo što priča? - upitala je Ana.

- Da je čistač bazena može jedino u p*rno filmovima. Uvek je on sa ribom, ali ako oni kriju da su bili zajedno meni je to okej. Oni su zajedno, mi smo zajedno i svi smo zajedno. Luka me zove svaki dan da idemo negde zajedno i kaže da zovemo Enu - rekao je Gastoz.

- Ja verujem da postoji nešto između Ene i Peje, ne verujem da nisu zajedno - rekla je Anđela.

- Baš mi je drago da je Anđela u ovakvoj energiji jer sam na sve spremna i očekivala sam gore od Gastoza, ali mi je on prišao pre emisije - rekla je Ena.

- Prišao sam joj da joj kažem da mi je bilo žao zato što je ispala imbecil. Ja sam se usput zaljubio, ali sam te sad video posle Amidžija i normalno da ću da ti priđem - rekao je Gastoz.

- Ja sam njega krivila za sve i nije bilo mesta za to da budem ja kriva, ali najbolja drugarica mi je zamerila što sam se posvađala sa Gastozom. Njoj sam rekla da mi je krivo, ali nisam pričala to nikome. Osećala sam da nije momenat da sad to priznam jer je popio i bojim se da će sutra promeniti priču - rekla je Ena.

- Ovo ti je drugi minus - rekao je Gastoz.

- Minus i minus daju plus - rekla je Ena.

- Ja sam teško glup momak - rekao je Gastoz.

- Najteže mi je pala svađa sa Gastozom - rekla je Ena.

- Ja ne mogu da verujem da ti ponovo radiš ista sr*nja - rekao je Gastoz.

- Ja nijednu ružnu reč nisam rekla za Anđelu, ali naravno da više ne dam na sebe - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić