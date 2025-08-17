AKTUELNO

Domaći

Već se opekao, ali dobro: Anđela likuje što je Ena Čolić namestila Gastoza, tvrdi da je opet ispao glup! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Žestoko!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Anđela da li se slažeš sa gospođom da Gastoz nije trebao Eni da pruži ruku nakon uvreda koje je izrekla zbog tebe? - upitala je Ana.

- Mi se nismo pozdravile, ali ja bih se fokusirala na njihov odnos koji je znatno bitniji nego naš. Mislim da su mnogo teže reči pale između njih dvoje, ali u suštini on je izabrao tako. Ja ne bih mogla, ali njegove osećaje i planove neću da kvarim. Ja ne želim da utičem na njegove stvari i videćemo da li će da se opeče, a već jeste. Neću da bude sutra da sam ja kriva zbog toga - rekla je Anđela.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gastoze da li bi isto uradio da možeš sad da vratiš vreme? - upitala je Ana.

- Isto bih uradio - rekao je on.

- Ja bih više voleo da imam stav kao Anđela i da ne praštam ljudima - rekla je Ena.

- Ja sam zamerio što je ona iznela da sam ja joj pružio ruku, pa koga boli d*pe? Pokušala si da me poniziš - upitao je Gastoz.

- Ja sam rekla da se brinem da si popio i da ćeš promeniti ploču. Ja sam njemu prišla i pružila ruku jer me gledao sa osmehom, on mi je rekao: ''Zagrli me'', ja sam ga zagrlila i on mene - rekla je Ena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je tek sad pišanje po meni - rekao je Gastoz.

- Ja sam nepoverljiva. Nemam poverenja u ljude sada i to je to - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

