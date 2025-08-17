AKTUELNO

Domaći

SVE JE SPREMNO! Anđela i Gastoz potpuno opremljeni za dolazak bebe, ovome se nisu nadali (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić, te su ovom prilikom stigli pokloni od fanova.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga naša Endži, unutra si morala da se boriš sa svakojakim vetrenjačama, ali napolju ne moraš. Punu podršku imaš od svojih lutki i sirena - pročitala je Ena iz čestitke koju je dobila od fanova.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je sve naša zajedniča podrška - rekla je Anđela.

- Dragi Nenade, u svetu prepunom stresa ljudi traže sve kreativnije načine da se opuste. Kinezi su pronašli naobičnog savesnika protiv stresa. Umesto da brojiš do deset probaj da koristiš ovaj proizvod, možeš i sa Anđelom. I mi konja za trku imamo, pa se i on nalazi u ovoj kutiji. Ti odluči koji ti više deluje. Želim ti da se što pre ostvariš u ulozi oca - pisalo je na Gastozovom poklonu, nakon čega je usledilo otvaranje misteriozne kutije.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: A.Anđić

#Anđela Đuričić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Ena Čolić

#Nenad Marinković Gastoz

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

