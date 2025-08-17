SAMO JE FALIO CRVENI TEPIH: Anđela otkrila detalje upoznavanja sa Gastozovim ocem, a evo da li su njeni zadovoljni Marinkovićem! Ena Čolić progovorila o Zlati Petrović, pa najavila razgovor! (VIDEO)

Pala su upoznavanja!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Dobro veče, ovde Marija iz Beograda. Anđela, glavu napred. Imaš divnu porodicu i veliku podršku za koju možda nisi ni znala da je tolika. Kako si se provela sa tvojima? Čestoitam na krštenju i rođendanu Nikoliji - rekla je gledateljka.

- Hvala Vam puno! Mnogo sam srećna što imam Nikoliju. Moja porodica ne voli da toliko bude medijski aktivna. Sve je prošlo u njaboljem redu - rekla je Anđela.

- Svoje sreću biraš sama. Ako si izabrala da to bude gale, neka bude. On je divan i dobar čovek, samo malo više da ceni sebe i da vidi ko su mu prijatelji. Ja sam Anđeli podrška kao majka.Cela sezona se lomila na Anđeli, ali je ona hrabra i dostojanstvena, a Ena je otkriće definitivno - rekla je gledateljka.

- Kako je bilo u Crnoj Gori? Šta kaže mama kad je upoznala potencijalnog zeta i šta kaže tata kad je upoznao potencijalnu snajku? - pitala je voditeljka.

- U Crnoj Gori nam je bilo prelepo. Odmah su kliknuli, lepo su se upoznali. Sve je proteklo lepo kako i treba da bude. Zamerke nemaju. Njima je najbitnije da sam ja srećna. Uvek mi je na kraju dana bio prijatelj, njegove kvalitete su prepoznali. Bili smo i kod njegovog tate. Bilo je super. Veliki pozdrav za njega. Samo nije stavio crveni tepih jer nije znao da dolazimo. Iznenadili smo ga - rekla je Anđela.

- Ena, da li si se čula sa Pejinoj mami? - pitala je voditeljka.

- Ja sam se njoj izvinila. Ako budemo imale priliku za taj bliski susret ja bih se i tad izvinila. Nismo razgovarale, više puta sam istakla da mi je krivo. Sigurna sam da je ona to čula i da možda shvata. Ako me opravdava to govori o njoj koliki je čovek - rekla je Ena.

