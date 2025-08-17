JA SAM PRINCEZA DRUŠTVA, A ON STARLETAN! Luka otpisan iz La Familije, Ena pokazala klip koji su napravili kako bi ga ismevali (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Šta mislite o veridbi Aneli i Luke? - pitala je voditeljka.

- Ko god hoće da se veri, uda i oženi nemam ništa protiv. Ako su osetili da je pravi trenutak, onda je to to. Nisam očekivala, ali ako misle da nije prebrzo nemam ništa protiv - rekla je Anđela.

- Svako ko poželi da treba da se veri i treba. Samo sam video neke baklje i da je dečko kleknuo. On je jedan ludak - rekao je Gastoz.

- Ja se sve slažem sa njima. Bio je Anelin rođendan kad sam ja gostovala i poželela sam joj sve najbolje, da bude pametnija. Njemu nisam mogla ništa bolje da poželim. Ovo je ono što on zaslužuje. Luka zaslužuje ovo što mu se odigrava. Mislim da je to sjajno za Luku. Ne želim mu ništa dobro. Zbog svega što je Luka uradio meni i izrekao. Čuveno zajedničko društvo i ja smo zajedno umirali od smeha. Ja sam se smejala. Klip je napravljen zbog sprdnje. Luka je jedan starletan običan. Ja sam i dalje princeza tog društva, a on je starletan. Sve što sam rekla tamo dobila sam podršku. Njegov tata nema veze sa tim - rekla je Ena.

- Ako ćeš tako da preokreneš za Luku onda mi je sasvkim okej i da dođeš da pričaš. Pričala si da je produžena ruka i da se sprdaju sa njim - ubacio se Gastoz.

- Rekao je da se ponizio i izblamirao, nije me čuvao tamo, a trebao je. Luka je težak blam. Aneli mu odgovara, svaka ptica leti svome jatu. Aneli Ahmić i Luka Vujović su lol života - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: A.Anđić