Kolo sreće se okreće: Karić tvrdio da je Anđela njega izdala, a ona sad obelodanila sve o njegovom tračarenju sa strane! (VIDEO)

Ovo ga je odalo!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Anđela, sebi nisi smela da dozvoliš sukobe sa Sofijom koja je prošla sve klubove dok ti ne znaš cigaru da držiš u 26. godina - rekla je gledateljka.

- Hit, stvarno je tako - rekla je Anđela.

- Nisi trebala da mu praviš scene za Sofi jer ona njega nije zanimala, ali je ona premazana svim bojama. Pa za onaj izraz koj je pričala u ''Eliti 9'' u kupatilu njemu, ja sam morala da izguglam šta to znači. Sve ona zna, premazana je bojama - rekla je gledateljka.

- To ste u pravu. Ja mu unutra nisam verovala, ali kada sam pogledala sve napolju, sada mu verujem sto posto - rekla je Anđela.

- Ja sam kući kao jedna bubica - rekao je Gastoz.

- Želim vam sve najbolje, ali Gastoze molim te malo je premaži. Ona je mnogo naivna i ona kad voli nekoga, spremna je bubreg da da - rekla je gledateljka.

- Nek plati struju - rekao je Gastoz.

- Polako, polako - rekla je gledateljka.

- Anđela, mnogi ne mogu da shvate zašto ste ti i Stefan pričali lepe reči jedno o drugom, a onda se sve preokrenulo? - upitala je Ana.

- Razišli su nam se putevi, ali ja sam napolju imala prilke da vidim kako je on menjao mišljenje o meni i Gastozu, a pre toga je već sa strane počeo da nas ogovara. On je u novembru počeo da iznosi negativno mišljenje, a posle smo se posvađali jer su meni jako smetale njegove rasprave s Nenadom - rekla je Anđela.

