Zato što joj niko nije stavio, sad joj se divimo? Gastoz osuo drvlje i kamenje po Sofi, ne može da shvati zbog čega je svi prave sveticom! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Kako komentarišete to što je Sofi toliko bila zaljubljena u Mateju, a sada svi pričaju da ima dečka? Doduše ona nije priznala - upitala je Sofi.

- Ona je normalna i slobodna, što ne bi našla nekoga. Da li je čudno što je do juče bila toliko zaljubljena u Mateju, ne znam, ali ima pravo da bude srećna - rekla je Anđela.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ona je bila zaljubljena u mene - našalio se Gastoz.

- Mateja nije spreman na nešto ozbiljno kao što je Sofi i on vidi da ona ima veliku vrednost, zato nije hteo da je povredi i isprlja - rekla je Ena.

- Veličamo Sofi kao da je z*jebala Alisu iz zemlju čuda. Šta preuveličavate vi i pravite od običnog hleba Italijanski specijalitet? Što se tiče stava od Sofi, niko joj ga nije stavio i sad je ona kao blago neko - rekao je Gastoz.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

