Zato što joj niko nije stavio, sad joj se divimo? Gastoz osuo drvlje i kamenje po Sofi, ne može da shvati zbog čega je svi prave sveticom! (VIDEO)

Anđeli će ovo podići raspoloženje!
U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.
- Kako komentarišete to što je Sofi toliko bila zaljubljena u Mateju, a sada svi pričaju da ima dečka? Doduše ona nije priznala - upitala je Sofi.
- Ona je normalna i slobodna, što ne bi našla nekoga. Da li je čudno što je do juče bila toliko zaljubljena u Mateju, ne znam, ali ima pravo da bude srećna - rekla je Anđela.
- Pa ona je bila zaljubljena u mene - našalio se Gastoz.
- Mateja nije spreman na nešto ozbiljno kao što je Sofi i on vidi da ona ima veliku vrednost, zato nije hteo da je povredi i isprlja - rekla je Ena.
- Veličamo Sofi kao da je z*jebala Alisu iz zemlju čuda. Šta preuveličavate vi i pravite od običnog hleba Italijanski specijalitet? Što se tiče stava od Sofi, niko joj ga nije stavio i sad je ona kao blago neko - rekao je Gastoz.
Autor: N.Panić