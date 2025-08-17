Ovo je sve što je želela! Ena Čolić puca od sreće, otkrila kako je došlo do pomirenja sa Pejom! (VIDEO)

Sad je sve jasno!
U toku je emisija "Narod pita", voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.
- Kada je došlo do trenutka pomirenja? - pitala je voditeljka.
- Imamo Filipa Đukića i ekipu koji su spojlovali sve. Poslednju noć je sve počelo - rekao je Gastoz.
- Poslednje veče je on došao kod mene. Tako smo se gledali i od tad se nismo ni razdvojili. Tu je bio i moj tata. Stalno smo bili zajedno - rekla je Anšela.
- Ena, kada ste se ti i Peja pomirili? - pitala je voditeljka.
- Peja i ja smo se pormirili, ne u ljubavnom odnosu, posle Narod pita. Tad smo izgladili naš odnos. Sećam se koliko sam na žurki bila kivna na njega, a onda se desila naša emisija. Kao da nije bio moj Peja u kog sam se zaljubila. Čekam da se on javi, pa onda o čeka da se ja javim. Valjda je trebalo da prođe neko vreme i da stvari stanu na svoje noge - rekla je Ena.
Autor: A.Anđić