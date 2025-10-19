AKTUELNO

Domaći

ASMINOVE KOMŠIJE PROGOVORILE: Evo kakvo je mišljenje njegovih suseda, otkrili kakavi su Durdžići zapravo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Porodica Durdžić veoma je cenjena od strane ljudi koji ih okružuju!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar zaputio se u Cazin, rodno mesto Asmina Durdžića, te je razgovarao i sa njegovim komšijama, koji su progovorili o njegovoj porodici i otkrili kakvi su zapravo.

Foto: TV Pink Printscreen

Asminove komšije magom su imali samo reči hvale za njegovu porodicu, te su istakli da važe za vredne i čestitke ljude.

- Znam Asmina i njegovoj brata još kad su bili mali. Oni su perfektna familija. Uredni su pedantni - kazao je jedan prolaznik.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što je obavio razgovor sa jednom meštankom, ona je otkrila Durdžiži važe za veoma humane ljude, te njihov postupak da Neriu Ružanjiju pošalju stvari nije preterano iznenadio, jer su mnogima pomogli.

- Ništa me to ne čudi. Oni su dobri ljudi, mnogima su pomogli - rekla je jedna komšinica .

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

