OVO JE ASMINOVA VILA KOJA IZNOSI PREKO 700 METARA KVADRATNIH! Konačno otkriveno kako izgleda nekretnina u vlasništu porodice Durdžić! Bazen, dvorište, video nadzor... (VIDEO)

||

Ekskluzivno!

Jova Ilić - Joca novinar , osetio je u novom izdanju emisije ''Rjaliti rešetanje'' rodno mesto jedno od najaktuelnijih učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića.

S obzriom na to da se dosta spekulisalo o njegovoj porodičnoj vili i imovini, voditelj je rešio da prekine nagađanja i pokaže kako izgleda rezidencija porodice Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

Dvospratna vila važi za jednu od najlepših u tom kraju. Veliki bazen u dvorištu skreće pažmnju, a prostor oko kuće veoma je širok. Kuća ima preko 700 metara kvadratnih.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

