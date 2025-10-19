OVO JE ASMINOVA VILA KOJA IZNOSI PREKO 700 METARA KVADRATNIH! Konačno otkriveno kako izgleda nekretnina u vlasništu porodice Durdžić! Bazen, dvorište, video nadzor... (VIDEO)

Ekskluzivno!

Jova Ilić - Joca novinar , osetio je u novom izdanju emisije ''Rjaliti rešetanje'' rodno mesto jedno od najaktuelnijih učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića.

S obzriom na to da se dosta spekulisalo o njegovoj porodičnoj vili i imovini, voditelj je rešio da prekine nagađanja i pokaže kako izgleda rezidencija porodice Durdžić.

Dvospratna vila važi za jednu od najlepših u tom kraju. Veliki bazen u dvorištu skreće pažmnju, a prostor oko kuće veoma je širok. Kuća ima preko 700 metara kvadratnih.

Autor: S.Z.