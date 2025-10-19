Ekskluzivno!
Jova Ilić - Joca novinar , osetio je u novom izdanju emisije ''Rjaliti rešetanje'' rodno mesto jedno od najaktuelnijih učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića.
S obzriom na to da se dosta spekulisalo o njegovoj porodičnoj vili i imovini, voditelj je rešio da prekine nagađanja i pokaže kako izgleda rezidencija porodice Durdžić.
Dvospratna vila važi za jednu od najlepših u tom kraju. Veliki bazen u dvorištu skreće pažmnju, a prostor oko kuće veoma je širok. Kuća ima preko 700 metara kvadratnih.
Autor: S.Z.