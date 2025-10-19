EKSKLUZIVNO: Asminova tetka Nazifa se prvi put oglasila, evo šta je imala da kaže o njegovom odrastanju, porodici i odnosu sa Aneli Ahmić! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je rodno mesto Asmina Durdžića, te je tom prilikom porazgovarao i sa njegovom tetkom Nazifom, koja je više otkrila o njegovom detinjstvu i odnosu sa Aneli Ahmić.

Kakav je Asmin bio tokom odrastanja?

- Ja sam Asminova rođena tetka, sestra njegove majke, Nazifa. On je super uvek bio. Sjajno dete. Ništa loše nemam da kaže. Nikad ništa nije ukrao, nikom nije napakostio, takav je. Ne da na sebe i to je on.

Koliko vila porodice Durdžić vredi?

- Da se ova kuća nalazi u gradu, bila bi veoma skupa. Nalazi se na selu, zbog toga joj vrednost nije toliko visoka.

Da li je Asmin dovodio Aneli i Noru u ovu vilu?

- Jeste, da. Norica mala je plakala zbog mene. Nisam je videla sigurno dve godine. Žao mi je jer je ne viđam, volim decu, jer ja nisa imala puno dece.

Kakva je Aneli ovde bila kad je dolazila?

- Ona je dolazila na dan jedan. Pozdravi se sa mnom, kao i ja sa njom. Ja sam rekla i Mevlidi u jednom trenutku neka uzme Noru tu kod sebe, ali ona je žena operisala kuk, kičmu...plašila se da Nora bude kod nje često, kako Ahmići ne bi rekli da nisu brinuli o Nori, znate kakava su deca, zaigraju se, pa slučajno padnu.

Autor: S.Z.