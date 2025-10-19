PIKIRAO JE MAJU I KLIZEĆI SE IZBLAMIRAO: Stanija Dobrojević priznala da je ŠOKIRANA Asminovim izjavama, otkrila šta ju je navelo na žuti karton, pa uputila brutalnu poruku Durdžiću! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar posetio je Staniju Dobrojević u Novom Sadu, te je sa njom obavio iskren razgovor o njenom turbulentnom odnosu sa Asminom Durdžićem.

Kako reaguješ na to što je Asmin rekao da tebi njegovo ponašanje ne smeta i da on tačno zna do koje granice može da ide?

- Njegove izjave su veoma konstradiktorne. Kako mu paše, tako i govori. Šokirana sam onim što je izjavljivao. Ja sam mu rekla da uđe u rijaliti kao slobodan momak, ali je insistirao da uđe kao moj momak. Kad je već tako, to ima odeđenu težinu. Mi jesmo u poslednje vreme imali velike trzavice, ali smo uspeli da izgladimo odnos. Upravo zbog toga jer znam kako na čoveka utiče zatvoren prostor, želela sa da mu objasnim da je možda bolje da uđe kao slobodan, ali nije želeo.

Kako je došao na ideju da kaže tokom rasprave sa Urošem da vi gotovo mesec dana nemate ništa?

- U šoku sam zbog svega toga. Kao što su svi upućeni, od njega sam pre nego što je ušao u ''Elitu'' dobila poklon. Sad, kad malo bolje pogledam tu situaciju, deluje kao da sam dobila neku utešnu nagradu. Shvatam to kao da je to njegova karta i ulaznica za prestavu u kojoj ja nisam ni statista. Ne znam kako da prokomentarišem to. Moram da dodam, naravno da je zvučije ući kao momak Stanije Dobrojević.

Šta ti znači žuti karton koji si mu dala?

- Ne znam zbog čega su se ljudi zalepili za taj žuti karton. Kad bude bio crveni karton, to će biti takva tišina, da će biti crvenija od bilo kog crvenog kartona. Gledala sam neke klipove i uverila se šta radi. On se sa Minom pokrivao preko glave pokrivačem, pričao sa njom. Pored Mine, tu je Maja. Ima i tu ostalih devojaka, čije ime ni ne znam. On je meni rekao da unutra neće dopustiti ni da sednu pored njega, a evo šta radi. On je Maju pikirao i klizeći se sad blamira - kazala je Stanija.

Autor: S.Z.