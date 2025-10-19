PRAVIO JE ILUZIJU KAKO BIH POMISLILA DA ME VOLI: Stanija stala na Majinu stranu, istakla da je Asmin prešao sve granice, pa otkrila da je strahovala od njegove PRELJUBE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Stanijom Dobrojević o njenom odnous sa Asminom Durdžićem.

S kakvim se on osmehom osmehivao kada je gledao Maju i zbog čega misliš da je naručivao pesmu posvećenu njoj?

- On je nju pikirao, ona je njega čak i izbegavala. Nije ona kriva. Ona se možda i uplašila da ne želi da se poigra sa njom. Ona se ogradila kao moja drugarica, a njemu su potonule sve lađe. Ona jeste zvučno ime u rijalitiju, stvarno dobro izgleda. Ne mora to ni Maja da bude, može i neka treća. Maja mi je zasmetala, jer smo dobre. Maja se blago ogradila od toga. Smeškala se i skinula mu masku. Meni je pokazala s kim imam posla i šta se dešava.

Da li će popustiti?

- Ne znam videćemo. Što se tiče slobode, on mene ne mora da pita. Druže, slobodan si. Ja imam ženski ponos. Samo neka tera dalje, nikakav problem. Pomišljala sam da će možda doći u situaciju da me prevari, ali tek je prošlo mesec dana od početka rijalitija. Znam šta mi je sve pričao pre nego što je ušao i u šta se kleo. Govorio mi je da ide u rijaliti kako bi odbranio našu ljubav, pravio je iluziju kako bih pomislila da me voli. Dao mi je onu nagradu pre ulaska u iznosu od dvadeset hiljada evra, sve u cilju da ja mislim kako je sve kako treba. Ponaša se kao da je ovo kraj svih mojih iluzija.

Autor: S.Z.