OVO SU SVI ČEKALI DA ČUJU! Stanija konačno otkrila da li je rešila da stavi tačku na odnos sa Asminom za sva vremena, pa se obratila Aneli: ONA MORA DA SHVATI...

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Stanija Dobrojević razgovarala je sa voditeljem Jovanom Ilićem - Jocom novinarom o njegovom prisnom druženju sa Majom Marinković u Eliti.

Terza je ostavio Minu, on je istakao da misli da se njoj dopada Asmin, šta ti kažeš na to?

- Svakom Asmin može da se dopadne, ja ne gledam kojoj se on dopada, nego šta on radi. On se izgubio posle par nedelja, on je izgubio kompas. Maja, Mina, pa onda završi sa onih pet što su ga češkale. Ja mu sve najbolje želim da ostvari sve što je zacrtao. Nisam očekivala sve ovako brzo, možda je ovo moja sloboda. On meni nije dao da dišem, da odem u Majami, kontrolisao me je gde sam i šta sam. Kad odem na jogu, slao je ljude da me prate. Ako je toliko ispravan bio, što je mene stalno proveravao.

Je l' ga sada posvatraš prijateljski ili kako?

- Meni je isto kad za nekom osobom trčiš i kad neku poljubiš. Njega nije briga za mene. Meni deluje kao da je kraj, ali da zvanično nismo odsvirali taj kraj. Po svemu što sad vidim, tako deluje. On je osoba koja je u stanju da ima nešto sa Majom i da kaže ''Stanija, ljubavi moja, ovo radim da ti pokažem da ti ona nije drugarica'''. Ozbiljan je manipulator. Ja sam bila uverena da mi je bio veran, ako je ovo sad ovako, ko zna šta će biti u narednom periodu.

Kako ti deluje to što je Aneli rekla da te razume, jer se potegla tema da Luka gleda Maju na isti način kao i Asmin?

- Moguće je da me razume. Meni je najvažnije da ja nisam nikada imala u planu da joj nešto uzmem. Za nju sam saznala onog trenutka kada je rekla da sam ja njoj uzela muža i oca njenoj ćerki, kada se pojavila u ''Eliti 7''. On se meni predstavio kao slobodan momak, ona to mora da shvati da me je obmanuo i slagao. Nikada ne bih bila lubavnica, jer ja muškarcu moram da budem prva i jedina.

Autor: S.Z.