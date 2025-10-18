Hitno pismo Velikog šefa: Nova anketa u Eliti, takmičari biraju najnedosledniju osobu! GLASAJTE I VI! (ANKETA)

Vreme je za novu anketu!

U Belu kuću stiglo je novo pismo Velikog šefa koje je pročitao ovonedeljni vođa Milena Kačavenda, te je otkrila takmičarima da danas biraju osobu koja je najnedoslednija.

- Draga Elito, sada ćete birati najnedoslednijeg učesnika. Svakodnevno se govori o tome, zato ćete sada birati tri učesnika koji su najnedosledniji. Kao što znate za sebe ne možete glasati, a neophodno je da čujemo svačije obrazloženje i stav na ovu temu. U suprotnom ukoliko ne odgovorite na temu, zadatak će biti neuspešan i bićete kažnjeni - glasilo je pismo.

Svoj glas možete ostaviti u anketi ispod.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.