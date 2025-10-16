PREOKRET DO PREOKRETA! Asmin popio pedalu od Maje, njegovo prijateljstvo sa Minom završilo na klimavim nogama, odnos Sare i Luke pod lupom ukućana (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanja gledalaca'' a voditelj Milan Milošević dodatno je pomogao da se obelodani sva istina i da se raskrinkaju mnogi takmičari.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

Zbog čega misliš da je Aneli sebe predstavila kao prevarenu ženu, a vas dvoje niste bili zajedno kad si ti započeo vezu sa Stanijom?

- Postoje dokazi kad smo mi emotivno raskinuli. Ona je stalno htela da uđe ovde, pa je iskoristila priču Stanije i Asmina. Ona je slagala da je prevarena. Ja sam napravio večeru za mene i Staniju, a ona ulazi kao prevarena i da je ostala bez ičega. Ja sam Staniju nešto lagao. Rekao sam da postoji bivša sa kojom imam dete, ali sam joj drugačije predstavio. Da je sliku tražila ja bih joj pokazao Bilju iz Linca, i rekao sam da radi u pekari, a sve je drugačije ispalo. Njoj je bio cilj da uđe i bude žrtva, pa da mene ogadi svima i da me vrati. Ona me jednom naopadala da sam otputovao sa drugom ženom, pa sam njenom zetu to rekao i Staniji. Aneli je znala da sam ja sa Stanijom. Ja sam joj rekao da planiram ozbiljno i da ne pravi probleme - rekao je Asmin.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

Majo, kažeš Asmin tebe prati, a on noćas u pušioni i ti namerno dođeš tu?

- Ja sam došla sa žurke da jedem. Ne palim se na te primitivne stvari. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Pokušavala sam da mu stavim na kulturan način do znanja, ali nije moglo - rekla je Maja.

- Ovako se ponaša jedna iskompleksirana devojka. Drugi primer je kad je došla da se masira sa Dačom, pa je poslala Daču da traži slatkiše - rekao je Asmin.

Voditelj je sledeće pitanje pročitao za Minu Vrbaški koja je svojim odgovorom ostavila sve u šoku.

Kako može da ti bude bitnije šta ti misli Asmin, nego Terza, a sa njim si bila u vezi?

- Mene ne zanima šta Terza misli - rekla je MIna.

- Ovo što Mina radi je jasno, njoj se Asmin sviđa, ona njemu pere stvari, a to sa Minom je dosta - rekao je Terza.

- Mina je ludo zaljubljena u Asmina, a ako nije ludo zaljubljena, to nije realno. Mini i devojkama poput nje se sviđa lik koji govori kako ona treba da se ponaša. Oni nisu drugari, ona je samo ono "samo da budem kraj tebe i radi mi šta hoćeš''.. Asmin treba da provarli to, da su svi oko njega zbog igre, ali on ih već tera od sebe. Moram da dodam, MIslim da Maja nije ništa kriva - rekao je Ivan.

Sledeće pitanje je pročitano za Luku Vujovića.

Luka, zašto si tražio da u Odabranima igrate Igru istine?

- Zbog produžetka. Bilo mi je lepo tamo, sedam muškaraca i Maja. Tražio sam to u sredu ili četvrtak - rekao je Luka.

- Očigledno zbog Maje. Ona ga klasično navlači da bi se osvetila Aneli, a on se primio kao saučešće. Njemu je trebalo deset minuta da odgovori na pitanje o Maji. Pre žurke ili posle je tražio da se tušira u kupatilu pored Maje. Ti si samo osveta nekoj osobi. Samo je r je razotkriven i upecan nameračio se na Daču. MAju ti ne zanimaš - rekao je Uroš.

- Ja sam na ulasku rekao da sam sledeći. Ona se kupala, a sa njom nisam ni reč progovorio - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

Da li bi se distanicarala od Asmina da ti Stanija nije poznanica?

U jednom trenutku Maji Marinković je prešlo preko glave povezivanje sa Asminom Durdžićem, te mu je zapušila usta i sručila surovu istinu u lice.

- Iskompleksiran je na Luku čim je rekao Dači da je Luka fićfirić. Mislim da je ljubomoran i sujetan na Luku. Misija može da bude ta, ali on ne može da ukapira. Moj tip je jedan veliki gospodin, visok, crn i markantan. Ne može muškarac da bude taj koji druka ženu i spletkari. Ne mogu oni meni da pariraju ni psihički, ni mentalno. Ja nisam potkupljiva, ne možeš da me kupiš ni sa čim. Ispadaju smešni. To su za mene pijuni. Zbog ovoga sam kraljica rijalitija. On i Aneli su rođeni jedno za drugo - rekla je Maja.

Naredno pitanje izazvalo je haos u Beloj kući. Sara Raičević je ovom prilikom obelodanila detalje muvanja sa Lukom Vujovićem, što je on uporno demantovao.

Bora Santana je ovom prilkom progovorio o braku sa Milicom Kemez. Otkrio je da li je došlo do prevare sa njene strane neporedno pred njihovu svadbu.

Vanja Prodanović je zbog svoje sinoćne se*sualne akcije sa Filipom Đukićem uletela u verablni obračun sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Sarom Raičević koje su je osudile da je devojka za utorak.

Prijateljstvo Mine Vrbaški i Asmina Durdžića počelo je da bude na klimavim nogama, onog trenutka kada je Asmin posumnjao da je Mina pokušala da ga zavadi sa Borisalvom Terzićem Terzom tračarenjem po kući.

Milena Kačavenda obelodanila je informaciju da Aneli Ahmić i dalje nosi prsten koji je dobila od Marka Janjuševića Janjuša, što je izazvalo burne reakcije cimera zbog Luke Vujovića koji je trenutno njen verenik.

Dušica Đokić je progovorila o svom odnosu sa Viktorom Gagićem, kada je i otkrila da li je došlo do poljupca između njih.

Autor: A.Anđić