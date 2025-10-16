SVE MIRIŠE NA KRAJ! Hitno oglašavanje Stanije Dobrojević nakon Majinog obračuna sa Asminom: Za Durdžića nije imala ni slovo (FOTO)

Svi su čekali njen sud!

U poslednje vreme, glavna tema u Beloj kući je turbulentan odnos između Maje Marinković i Asmina Durdžića. Nedavno je Asmin, tokom emisije, šokirao sve kada je ustao i sam sebi dodelio crveni karton, neposredno nakon što je saznao da mu je njegova devojka Stanija Dobrojević uputila žuti. Međutim, ubrzo je priznao da je time samo želeo da nasamari cimere i skrene pažnju sa Stanije, kako bi izbegao dalja pitanja o njoj.

Asmin je takođe priznao da je počeo da se približava Maji kako bi izazvao reakciju Luke Vujovića, sadašnjeg verenika njegove bivše partnerke Aneli Ahmić. Asmin je, kako tvrdi, namerno počeo da se zbližava sa Majom kako bi isprovocirao Luku, za kog sumnja da simpatije gaji upravo prema Maji. Ipak, Maja je situaciju doživela potpuno drugačije - uvređena njegovim postupcima, odlučila je da mu u lice saspe sve što misli, bez ustručavanja i direktno udari na njegov ego.

Kao šlag na tortu, na Instagramu se oglasila i Stanija, koja je ovoga puta javno pružila podršku verovatno Maji:

- Prekucala igricu! M - napisala je Stanija uz srce.

Izgleda da je Staniju posebno oduševilo to što je Maja ovog puta odlučila da ne pređe granicu, iako je poznata po tome da joj nije prvi put da bude s dečkom od svoje drugarice.

Taj potez mnogi su protumačili kao znak da Stanija polako, ali sigurno zatvara poglavlje sa Asminom. Da li je njihova veza stvarno na izdisaju - pokazaće vreme.

Autor: A.Anđić