Kako bi Maja i on rekli... Aneli se hitno oglasila, ne može da sakrije razočaranje u Luku Vujovića!

Bez dlake na jeziku za Pink.rs otkila kako komentariše dešavanja Maje i Luke!

Poslednjih dana Luka Vujović se dosta opustio, pa je otvoreno komuncirao sa Majom Marinković. Mnogi su primerili da su se između njih dvoje rodile simpatije i da su ozbiljno zagrizli jedno za drugo.

Mi smo tim povodom pozvali Aneli Ahmić, kako bi dala sud o ponašanju svog verenika o "Eliti". Ona nije mogla da sakrije koliko je razočarana zbog svega što poslednjih dana gleda.

- Ako je ovo Lukina borba, kako je rekao svojim fanovima da se bori da kupi nama stan, a ako je ovo borba za stan ovo mi je živa komedija. Luka me je totalno razočarao i za mene je ovo ogromno razočaranje. Neću ništa više da komentarišem, kako bi Maja i Luka rekli tišina je jača od zvuka - rekla je Anelia za naš portal.

