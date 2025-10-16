Brutalan sud pobednice Elite 7! Anita o sukobima Matore i Anđela i pomirenju Uroša i Maje! Otkrila zašto je Filipu Đukiću poslala poklon u rijaliti

Anita bez dlake na jeziku o gorućim temama iz Bele kuće!

Pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović oglasila se za Pink.rs i prokomentarisala neke od glavnih tema koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

Da li si pratila svađe Matore i Anđela? Mnogi zbog toga misle da te Matora i dalje nije prebolela, pa i sam Anđelo

- Njih dvoje imaju sukob još od "Elite 7" koji mislim da će trajati zauvek. Nisam ispratila konkretno te neke svađe, ali verujem da se Matora namenski vraća na vezu mene i Anđela kako bi je uopšte bilo u rijalitiju jer drugu poentu nema. U tom sukobu bez obzira u kakvom sam odnosu sa Anđelom uvek sam na njegovoj strani. Isti je slucaj i sa Ivanom Marinkovićem.

Da li si ispratila da su se Uroš i Maja pomirili? Da li je njihovo prijateljstvo iskreno ili su dobri iz nekog interesa?

- Ispratila sam da su se pomirili, ne smatram da im je prijateljstvo iskreno. Smatram da ih vezuju isti neprijatelji i da ga je Maja uzela uz sebe kako bi se svađao za nju i vodio njene ratove, jer je poznato da Urošu malo treba da se za nekog veže i da onda skače kao nenormalan i skaće za tu osobu.

Kako ti se čine dešavanja Maja, Asmin i Luka? Ko se sviđa Maji?

- Maji se dopada Luka, Asminu se dopada Maja, ko će s kim završiti još uvek ne mogu da prognoziram, ali mislim da ni Luka nije ravnodušan prema Maji.

Pala je vrela akcija između Filipa i Vanje, da li misliš da će on sa njom pokušati nešto više od odnosa bez obaveza?

- Ne mislim da će Filip sa njom pokušati bilo šta ozbiljno, on je po tom pitanju vrlo otvoren i direktan i nema problem s tim da kaže šta želi.

Nedavno si Filipu poslala poklon u "Elitu", šta si time htela da mu poručiš?

- Htela sam samo da mu porućim da mislim na njeg, jer u zatvorenom prostoru znači bilo kakav znak pažnje.

Autor: A. Nikolić