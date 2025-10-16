AKTUELNO

Domaći

Brutalan sud pobednice Elite 7! Anita o sukobima Matore i Anđela i pomirenju Uroša i Maje! Otkrila zašto je Filipu Đukiću poslala poklon u rijaliti

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Anita bez dlake na jeziku o gorućim temama iz Bele kuće!

Pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović oglasila se za Pink.rs i prokomentarisala neke od glavnih tema koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

Da li si pratila svađe Matore i Anđela? Mnogi zbog toga misle da te Matora i dalje nije prebolela, pa i sam Anđelo

pročitajte još

Matora nije prebolela Anitu? Anđelo uočio detalje koji su mnogima promakli, kako li će Dragana reagovati na ovo? (VIDEO)

- Njih dvoje imaju sukob još od "Elite 7" koji mislim da će trajati zauvek. Nisam ispratila konkretno te neke svađe, ali verujem da se Matora namenski vraća na vezu mene i Anđela kako bi je uopšte bilo u rijalitiju jer drugu poentu nema. U tom sukobu bez obzira u kakvom sam odnosu sa Anđelom uvek sam na njegovoj strani. Isti je slucaj i sa Ivanom Marinkovićem.

Foto: Privatna arhiva

Da li si ispratila da su se Uroš i Maja pomirili? Da li je njihovo prijateljstvo iskreno ili su dobri iz nekog interesa?

- Ispratila sam da su se pomirili, ne smatram da im je prijateljstvo iskreno. Smatram da ih vezuju isti neprijatelji i da ga je Maja uzela uz sebe kako bi se svađao za nju i vodio njene ratove, jer je poznato da Urošu malo treba da se za nekog veže i da onda skače kao nenormalan i skaće za tu osobu.

pročitajte još

Kako bi Maja i on rekli... Aneli se hitno oglasila, ne može da sakrije razočaranje u Luku Vujovića!

Kako ti se čine dešavanja Maja, Asmin i Luka? Ko se sviđa Maji?

- Maji se dopada Luka, Asminu se dopada Maja, ko će s kim završiti još uvek ne mogu da prognoziram, ali mislim da ni Luka nije ravnodušan prema Maji.

Foto: Pink.rs

Pala je vrela akcija između Filipa i Vanje, da li misliš da će on sa njom pokušati nešto više od odnosa bez obaveza?

- Ne mislim da će Filip sa njom pokušati bilo šta ozbiljno, on je po tom pitanju vrlo otvoren i direktan i nema problem s tim da kaže šta želi.

pročitajte još

RASKRINKAVANJE: Anita i Filip se viđali do njegovog ulaska u Elitu, pojavili se ŠOK DOKAZI! (FOTO)

Nedavno si Filipu poslala poklon u "Elitu", šta si time htela da mu poručiš?

- Htela sam samo da mu porućim da mislim na njeg, jer u zatvorenom prostoru znači bilo kakav znak pažnje.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Potpuno razumem Staniju, upravo strepim kao i ona: Aneli besna kao ris, za Pink.rs prvi put iskreno progovorila o odnosu Maje i Luke!

Domaći

Žestok sud Ene Čolić: Zbog ovih reči Mina Vrbaški bi poludela! Dala sud o Alibabi, a za Mikija Dudića ima specijalnu poruku

Domaći

KAD IMAŠ DETE I KAD NEKOG VOLIŠ, NISI PO CEO DAN NA LAJVOVIMA: Matora pecnula Munjeza što još nije video dete uživo, pa ona i Dragana otkrile kakve pl

Domaći

Zamahao je belom zastavom, ali se ništa nije promenilo: Anđela bez dlake na jeziku o Karićevim provokacijama i Gastozovim sukobima! Nova treća osoba u

Zadruga

Otpisao je za sva vremena: Ivan neće ni da čuje za Saru! Razvezao jezik, pa opleo i po Filipu Đukiću! (VIDEO)

Domaći

Matora glumi žrtvu, nastavila je svoj život: Đedović urnisao bivšu drugaricu, Ša posavetovao da tuži Vanju!