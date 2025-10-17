Ne deluje da je veran Staniji: Bivši učesnici Elite dali sud o Asminu Durdžiću! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiji "Pitam za druga" na RED televitiji voditelji Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda ugostili su bivše rijaliti učesnike Luleta Bahanaliju, Bojanu Barbi i Stefana.

Oni su dali svoj sud o Asminu Durdžiću i njegovom ponašanju u "Eliti".

- Kako vam se čini Asmin? - pitao je Panda.

- Nešto mi ne deluje da je veran Staniji. Ušao je sa jednom pričom, a mislim da će izaći sa trećom. Ako devojka dozvoli da se neko igra, naravno da će to raditi. On da se plaši Stanije ne bi to radio. Mislim da je Stanija opasna - govorila je Barbi.

- On meni deluje kao šmeker, gotivan lik, ima love - dodao je Lule.

Autor: A. Nikolić